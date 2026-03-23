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विशेष पुलिस पहरे में रहती है राजस्थान की ये गणगौर, साल में दो बार ही होते हैं दर्शन, जानें पूरी कहानी

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में चांदमल की गणगौर को विशेष सुरक्षा के बीच रखा जाता है. इस गणगौर की कीमत करोड़ों में है, जिसके दर्शन नवरात्रि के दौरान ही होते हैं. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByRounak vyas
Published:Mar 23, 2026, 05:34 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 05:34 PM IST

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विशेष पुलिस पहरे में रहती है राजस्थान की ये गणगौर, साल में दो बार ही होते हैं दर्शन, जानें पूरी कहानी

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में नवरात्रि में गणगौर के दौरान मां पार्वती की एक ऐसी प्रतिमा है, जिसे विशेष सुरक्षा के बीच रखा जाता है क्योंकि मां के श्रृंगार में ऐसे अनमोल गहने है, जिनकी कीमत करोड़ों में है. नवरात्रि में केवल दो दिन के लिए इस प्रतिमा को खुले चौक में पंडाल में लोगों के लिए विशेष दर्शन के लिए रखा जाता है, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है.

राजस्थान के बीकानेर में नवरात्रि के दिनों में मां गणगौर, जिन्हें मां पार्वती का रूप कहा जाता है, उनकी अनमोल प्रतिमा जिस पर हीरे जेवरात, कुंदन और सोने के आभूषण, जिनकी कीमत करोडों में है. इस प्रतिमा की सुरक्षा के लिहाज से विशेष सुरक्षा दी जाती है. इस प्रतिमा की विशेषता ये है कि ये 150 साल पुरानी है, जिसका ऊपर से नीचे तक आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है. नवरात्रि के दिनों में तीज और चौथ के दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए मां गणगौर के आगे नृत्य करती है और मां गणगौर के दर्शन साल में एक ही बार होते हैं.

क्या है इतिहास?
150 साल पहले की बात है कि देशनोक की रहने वाली उदयमल के कोई बेटा नहीं था. उन दिनों मां गौरी की पूजा सिर्फ राजा ही किया करते थे. उन्होंने राजा के घर जा कर मां गणगौर (पार्वती) की पूजा की और ठीक एक साल बाद उन्हें पुत्र हुआ, पुत्र का नाम चांदमल रखा गया और बाद में जिस गणगौर की पूजा की गई. उसका नाम चांदमल की गणगौर रखा गया. उसके बाद यह परंपरा शुरू हुई, जो लगभग पिछले 150 साल से चली आ रही है. इस अवसर पर मेला लगता है, महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए नृत्य करती है और मन्नत मांगती है.

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मां गणगौर का यह दरबार साल में सिर्फ दो दिन ही लगता है. इस पर्व पर हर कोई मंगलकामना के लिए मां के दर्शन को आता है. देश-विदेश से लोग इस दिन इकठ्ठा होते हैं. इस गणगौर की विशेषता ये है कि इस गणगौर के पांव है ये अपने आप में मां गणगौर की एक मात्र अनोखी प्रतिमा है, जिसमे पांव बने हैं.

महिलाएं मां के आगे देर रात तक घूमर नृत्य करती हैं. मां की प्रतिमा के पास मां के पुत्र की भी पूजा की जाती है, उसे भी गहनों से सजाया जाता है और महिलाएं उस पुत्र की पूजा करती है ताकि उन्हें भी माँ गणगौर जैसा ही पुत्र मिले. बीकानेर की यह गणगौर प्रतिमा केवल पूजा का केंद्र नहीं है, बल्कि संस्कृति और श्रद्धा का प्रतीक है. विशेष सुरक्षा और भव्य श्रृंगार इसे और भी अनमोल बनाते हैं.
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