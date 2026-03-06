नहर किनारे बींदणी ने रखी ओढ़नी-आड़, कागज पर लिखा- पति-सास का नाम , पूछे ये 24 सवाल

Bikaner News: बीकानेर जिले के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर (आईजीएनपी) के पास एक महिला के नहर में गिरने की आशंका का मामला सामने आया है. घटना छत्तरगढ़ क्षेत्र के आरडी 605 सत्तासर की बताई जा रही है, जहां नहर के किनारे महिला के कपड़े, चप्पल, कुछ जेवरात और एक सुसाइड नोट मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

जानकारी के अनुसार आसपास के ग्रामीणों ने नहर किनारे महिला के कपड़े और अन्य सामान पड़े होने की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही छत्तरगढ़ पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस को मौके से महिला के कपड़े, चप्पल, कुछ जेवरात और एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर महिला की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है.

मौके से मिले सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति और सास पर उसे तंग और परेशान करने के आरोप लगाए हैं. साथ ही नोट में महिला ने अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने की बात लिखी है. इस सुसाइड नोट के मिलने के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है.

हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला वास्तव में नहर में गिरी है या नहीं. पुलिस का कहना है कि परिजनों के मौके पर पहुंचने और विस्तृत जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.

फिलहाल पुलिस ने मौके से मिले सामान और सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. वहीं नहर के आसपास भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल है और सभी की नजर पुलिस जांच और आगे आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है.

