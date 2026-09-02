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बीकानेर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट!

बीकानेर में कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. वार्ड नंबर 50 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जिलाध्यक्ष ने एक युवक पर मारपीट करने और बदसलूकी के आरोप लगाए 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rounak vyas
Published:Sep 02, 2026, 02:41 PM IST | Updated:Sep 02, 2026, 02:41 PM IST
बीकानेर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट!
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. यह घटना वार्ड नंबर 50 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बताई जा रही है.

जिलाध्यक्ष ने एक युवक पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक वार्ड से टिकट की दावेदारी कर रहा था और उसने एक दिन पहले ही उनका समर्थन किया था, लेकिन आज उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई. घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है और पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है. कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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