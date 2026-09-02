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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है. यह घटना वार्ड नंबर 50 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान बताई जा रही है.
जिलाध्यक्ष ने एक युवक पर मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि युवक वार्ड से टिकट की दावेदारी कर रहा था और उसने एक दिन पहले ही उनका समर्थन किया था, लेकिन आज उसके द्वारा ऐसी हरकत की गई. घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है और पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है. कार्यकर्ताओं ने मामले में कार्रवाई की मांग की है.
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