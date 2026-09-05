/कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल मारपीट केस का Punjab कनेक्शन! मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा समेत 4 गिरफ्तार

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Congress District President: कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चारों आरोपियों को पंजाब से पकड़ा गया है. मुख्य आरोपी की पुलिस पिछले दो दिनों से तलाश कर रही थी.
मुख्य आरोपी समेत चार गिरफ्तार
एससी-एसटी सेल के उप अधीक्षक अरविंद भारद्वाज ने बताया कि मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में रविंद्र अरोड़ा, अनुज शर्मा, दिलेर अहमद और मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार चारों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे.
पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई थीं. जांच के दौरान आरोपियों के पंजाब में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों को पकड़ लिया.
अब तक आठ आरोपी पुलिस गिरफ्त में
इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. मुख्य आरोपी समेत चार और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस अब सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं और अन्य लोगों की भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में हुई थी मारपीट
गौरतलब है कि वार्ड 50 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट की घटना हुई थी. घटना के बाद मौके पर काफी विवाद की स्थिति बन गई थी. मामला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई थी.
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया था. मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया था.
पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ
अब मुख्य आरोपी मोहित अरोड़ा समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है. एससी-एसटी सेल के अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मारपीट की घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. आगे की कार्रवाई पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.
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