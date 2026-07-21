/जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी

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Bikaner News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी
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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग उचित नहीं है, उनका कहना था कि सरकार को असहमति की आवाज का सम्मान करना चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
घटना की जांच और कार्रवाई की मांग
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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज चौधरी, सुमित कोचर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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