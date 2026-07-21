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जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी

Bikaner News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 21, 2026, 04:04 PM|Updated: Jul 21, 2026, 04:04 PM
जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी
Image Credit: Bikaner NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में राजस्थान के बीकानेर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ की नारेबाजी

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प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग उचित नहीं है, उनका कहना था कि सरकार को असहमति की आवाज का सम्मान करना चाहिए और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.

घटना की जांच और कार्रवाई की मांग

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कथित लाठीचार्ज की निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इस दौरान कांग्रेस नेता मनोज चौधरी, सुमित कोचर सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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