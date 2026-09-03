/कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मारपीट के बाद सख्त कार्रवाई, दीपक अरोड़ा और मोहित अरोड़ा पर 6 साल का बैन

Bikaner News: बीकानेर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल के साथ मारपीट के मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाया है. पार्टी ने पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा और मोहित अरोड़ा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद बीकानेर कांग्रेस में अनुशासनहीनता का मामला एक बार फिर चर्चा में है.

निकाय चुनाव के बीच चुनाव कार्यालय में हुआ था विवाद

मामला बीकानेर के निकाय चुनाव से जुड़ा है. वार्ड नंबर 50 में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान विवाद हुआ था. इसी दौरान मारपीट की घटना सामने आई, जिसका वीडियो भी सामने आया था. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नाराजगी बढ़ गई. इस मामले में मोहित अरोड़ा सहित अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था. पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी थी.

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कांग्रेस नेताओं ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी सामने आने के बाद कांग्रेस के कई नेता मौके पर पहुंचे. जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग, मनोज बिश्नोई, नितिन वत्स, अरुण व्यास, सुमित कोचर और मनीष पुरोहित सहित कई नेताओं ने मामले को लेकर नाराजगी जताई. नेताओं ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

अशोक गहलोत ने बताया दुखद और शर्मनाक

विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना को दुखद और शर्मनाक बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि मारपीट करने वाले लोग कांग्रेस की संस्कृति और विचारधारा के अनुरूप नहीं हो सकते. गहलोत ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की.

डोटासरा और सुशीला डूडी ने भी जताया विरोध

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताया. उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हिंसा और गुंडागर्दी को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. नोखा विधायक सुशीला रामेश्वर डूडी ने भी घटना का विरोध करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

बीजेपी नेताओं ने भी घटना की निंदा की

घटना को लेकर बीजेपी की ओर से भी कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आईं और मामले की निंदा की गई. अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्रवाई करते हुए पूर्व पार्षद दीपक अरोड़ा और मोहित अरोड़ा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है.