Bikaner News : बीकानेर के बस्ती राम साइकिल से सफर करते हैं, 15 किमी की रोजाना यात्रा होती है, लेकिन मजाल है कि कभी बिना हेलमेट किसी ने बस्ती राम को देखा हो.

आस पास सड़क से गुजर रहे लोग बस्ती राम को देखकर मुस्कुराते है तो कोई अपनी नासमझी पर हंसते हुए तुरंत हेलमेट पहन लेता है. तो अब तक आपको समझ आ गया होगा की इस हेलमेट मैन की कहानी क्या है ?

8 साल एक लंबा वक्त होता है. और इन 8 सालों में लगातार एक ही कोशिश कांस्टेबल बस्ती राम की रही है, और वो है. सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करना.

सीआईडी सीबी बीकानेर रेंज में ड्राइवर के पद पर कार्यरत कांस्टेबल बस्ती राम पिछले आठ सालों से साइकिल चलाते समय भी हेलमेट पहनते हैं उनका उद्देश्य सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को जागरूक करना और हादसों में होने वाली मौतों को रोकना है

कांस्टेबल बस्ती राम बताते हैं कि आज भी कई युवा हेलमेट को बोझ समझते हैं, जबकि यही हेलमेट उनकी जान बचा सकता है, वे रोजाना करीब 15 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और इस दौरान हमेशा हेलमेट पहनते हैं, ताकि लोग उन्हें देखकर सीख लें जब भी वे किसी बाइक या स्कूटी सवार को बिना हेलमेट देखते हैं, तो समझाइश भी करते हैं.



दरअसल साल 2018 में उनकी आंखों के सामने एक युवक बिना हेलमेट बाइक चला रहा था. अचानक संतुलन बिगड़ने से वह गिर पड़ा और सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई. इस घटना ने बस्ती राम को झकझोर कर रख दिया और तभी से उन्होंने ठान लिया कि वे हर हाल में हेलमेट के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे.

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 13 से 27 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है ऐसे में कांस्टेबल बस्ती राम जैसे पुलिसकर्मी आम जनता के लिए मिसाल बन रहे हैं.





उनका कहना है कि नियमों से ज्यादा जरूरी है जान की कीमत समझना. हेलमेट कोई चालान से बचने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन रक्षक कवच है. बीकानेर पुलिस के इस कांस्टेबल की पहल निश्चित रूप से समाज को सड़क सुरक्षा के प्रति नई सोच देने का काम कर रही है.



