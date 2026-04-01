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बीकानेर में स्पा सेंटर में चल रहा था गंदा खेल! पकड़े गए युवक और युवतियां

Bikaner Crime News: बीकानेर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारकर दो युवतियों और एक युवक को हिरासत में लिया है. कथित तौर पर युवक युवतियों के साथ मोलभाव कर रहा था. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू कर दी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRounak vyas
Published:Apr 01, 2026, 12:03 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 12:03 PM IST

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बीकानेर में स्पा सेंटर में चल रहा था गंदा खेल! पकड़े गए युवक और युवतियां

Bikaner Crime News: बीकानेर शहर में पुलिस ने एक बार फिर स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की है. यह कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर पर की गई, जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत दबिश दी.

जानकारी के अनुसार, विजय मॉल के पास एक कार में बैठे कुछ लोगों के साथ एक युवक को स्पा सेंटर में मौजूद युवतियों के साथ कथित रूप से मोलभाव करते हुए देखा गया. इस गतिविधि को संदिग्ध मानते हुए किसी व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी.

यह पूरी कार्रवाई सीओ सिटी अनुज डाल के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा की गई. पुलिस टीम के साथ महिला जाब्ता भी मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई को व्यवस्थित और संवेदनशील तरीके से अंजाम दिया जा सके. मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने स्पा सेंटर में छापेमारी की, जिससे वहां हड़कंप मच गया.

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कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर से दो युवतियों को हिरासत में लिया. इसके अलावा मोलभाव कर रहे एक कथित दलाल को भी पुलिस ने मौके से पकड़ लिया. पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है, जिसमें इस पूरे मामले से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है.

नए एंगल से जांच

फिलहाल पुलिस ने युवक और दोनों युवतियों को थाने लाकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह संगठित रूप से चल रहा अवैध कारोबार तो नहीं है.

गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर

इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय विधायक जेठानंद व्यास भी मौके पर मौजूद रहे. उन्होंने पुलिस को त्वरित और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत पर जोर दिया.

पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी. प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि शहर में कानून-व्यवस्था बनी रहे और अवैध कामों पर रोक लगाई जा सके.

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