/लद्दाख के हानले जैसा बनेगा बीकानेर! क्या है एस्ट्रो-टूरिज्म, क्यों बढ़ी वैज्ञानिकों की दिलचस्पी?

Bikaner Astro Tourism: राजस्थान का बीकानेर जल्द ही एक नई पहचान हासिल कर सकता है. अब तक अपनी ऐतिहासिक धरोहर, ऊंट महोत्सव और सुनहरे रेतीले टीलों के लिए मशहूर यह शहर आने वाले समय में देश का बड़ा एस्ट्रो-टूरिज्म (Astro Tourism) केंद्र बन सकता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि बीकानेर के सीमावर्ती इलाकों में ऐसा साफ और अंधेरा आसमान मौजूद है, जहां दुनिया के बेहतरीन खगोलीय अध्ययन किए जा सकते हैं. यही वजह है कि यहां लद्दाख के विश्व प्रसिद्ध हानले की तर्ज पर विश्वस्तरीय खगोलीय वेधशाला स्थापित करने की संभावना पर गंभीरता से काम शुरू हुआ है.

तीन रातों तक हुआ डार्क स्काई का अध्ययन

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केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के विशेष आमंत्रण पर भारतीय खगोलीय अनुसंधान संस्थान (IIA), बेंगलुरु और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम बीकानेर पहुंची. इस दल में हानले वेधशाला से जुड़े रहे प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉ. दोरजे आमचुंग और डॉ. निरुज मोहन भी शामिल थे.

वैज्ञानिकों ने पूगल, दंतौर, बल्लर, रणजीतपुरा और सांचू बॉर्डर जैसे सीमावर्ती इलाकों में लगातार तीन रातें बिताकर आसमान की गुणवत्ता, प्रकाश प्रदूषण, मौसम और दृश्यता का अध्ययन किया. शुरुआती आकलन में इन क्षेत्रों को खगोलीय अध्ययन के लिए बेहद अनुकूल माना गया है.

आखिर क्या है एस्ट्रो-टूरिज्म?

एस्ट्रो-टूरिज्म यानी ऐसा पर्यटन, जहां लोग रात के साफ आसमान में तारों, ग्रहों, आकाशगंगा, उल्कापिंडों और अन्य खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए विशेष स्थानों की यात्रा करते हैं. जिन इलाकों में कृत्रिम रोशनी बहुत कम होती है, वहां आकाश अधिक स्पष्ट दिखाई देता है. ऐसे स्थान वैज्ञानिकों के साथ-साथ आम पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं.

दुनिया के कई देशों में एस्ट्रो-टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और भारत में लद्दाख का हानले इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है. अब बीकानेर भी उसी दिशा में कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है.

बीकानेर क्यों माना जा रहा है सबसे उपयुक्त?

विशेषज्ञों के अनुसार बीकानेर के सीमावर्ती इलाके कई मायनों में खगोलीय वेधशाला के लिए आदर्श हैं. यहां प्रकाश प्रदूषण बेहद कम है, हवा अपेक्षाकृत स्वच्छ रहती है, क्षितिज खुला है और साल के अधिकांश समय मौसम शुष्क रहता है. इन परिस्थितियों में दूरबीनों से ग्रहों और तारों का अधिक स्पष्ट अवलोकन किया जा सकता है. यही विशेषताएं लद्दाख के हानले को भी दुनिया के प्रमुख खगोलीय केंद्रों में शामिल करती हैं.

पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बड़ा फायदा

अगर यहां विश्वस्तरीय वेधशाला स्थापित होती है तो बीकानेर का पर्यटन एक नए दौर में प्रवेश कर सकता है. नाइट स्काई टूर, टेलिस्कोप गाइडिंग, स्टार गेजिंग कैंप, होम-स्टे, बॉर्डर टूरिज्म और स्थानीय गाइड जैसी नई गतिविधियां शुरू होने की संभावना है. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

छात्रों के लिए भी खुलेगा विज्ञान का नया रास्ता

यह परियोजना केवल पर्यटन तक सीमित नहीं रहेगी. यदि वेधशाला स्थापित होती है तो राजस्थान के छात्रों और युवाओं को खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिलेगा. स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और शोध के नए रास्ते खुल सकते हैं.

बीकानेर की पहचान में जुड़ सकता है नया अध्याय

आज लद्दाख का छोटा सा हानले गांव पूरी दुनिया में अपने तारों से भरे आसमान और वेधशाला के लिए जाना जाता है. यदि बीकानेर की यह योजना जमीन पर उतरती है तो राजस्थान का यह सीमावर्ती इलाका भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकता है. आने वाले वर्षों में बीकानेर केवल रेगिस्तान और संस्कृति के लिए ही नहीं, बल्कि तारों की दुनिया से जुड़ने वाले भारत के सबसे खास पर्यटन स्थलों में भी गिना जा सकता है.

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