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बीकानेर की रेत ने बदली किस्मत! खजूर की खेती से किसान कमा सकते हैं 5-6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर

Bikaner News: बीकानेर की रेतीली धरती पर खजूर की खेती किसानों के लिए लाभ का नया जरिया बन रही है. 48 वर्षों से चल रहे वैज्ञानिक शोध के तहत 54 किस्मों पर काम हो रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार किसान वैज्ञानिक तकनीकों से प्रति हेक्टेयर 5-6 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byRounak vyas
Published: Jun 18, 2026, 01:47 PM|Updated: Jun 18, 2026, 01:47 PM
बीकानेर की रेत ने बदली किस्मत! खजूर की खेती से किसान कमा सकते हैं 5-6 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: बीकानेर की रेतीली जमीन अब केवल बाजरा और ग्वार जैसी पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं है. पश्चिमी राजस्थान में खजूर की खेती किसानों के लिए आय का एक नया और लाभकारी विकल्प बनकर सामने आ रही है. कम पानी और गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार देने वाली यह फसल मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जा रही है. वैज्ञानिक अनुसंधान के कारण अब किसानों का रुझान भी इस ओर तेजी से बढ़ रहा है.

48 वर्षों से चल रहा है वैज्ञानिक शोध

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स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का खजूर अनुसंधान केंद्र पिछले करीब 48 वर्षों से इस फसल पर लगातार काम कर रहा है. अनुसंधान केंद्र के प्रभारी डॉ. राजेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार वर्ष 1978 से शुरू हुआ यह शोध किसानों के लिए नए अवसर लेकर आया है. वैज्ञानिक अलग-अलग किस्मों की गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और स्थानीय जलवायु के अनुरूप उनकी उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं.

54 किस्मों पर हो रहा अध्ययन

विश्वविद्यालय के खजूर अनुसंधान केंद्र में वर्तमान समय में खजूर की 54 विभिन्न किस्मों पर शोध किया जा रहा है. इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि मरुस्थलीय परिस्थितियों में कौन-सी किस्म बेहतर उत्पादन और अच्छी गुणवत्ता दे सकती है. शोध के आधार पर किसानों को ऐसी किस्मों की जानकारी दी जा रही है, जो उनकी आय बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं.

बरही, हलावा और मेढजूल की बढ़ी मांग

वैज्ञानिकों के अनुसार बरही और हलावा किस्में अपनी बेहतर गुणवत्ता और बाजार में बढ़ती मांग के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. वहीं मेढजूल किस्म को प्रसंस्करण और छुआरा निर्माण के लिए उपयुक्त माना जाता है. इन किस्मों के बेहतर प्रदर्शन से किसानों के लिए व्यावसायिक खेती के नए रास्ते खुल रहे हैं.

6 हेक्टेयर में 800 पौधे, 40 टन उत्पादन की उम्मीद

विश्वविद्यालय परिसर में लगभग 6 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 खजूर के पौधे लगाए गए हैं. इस वर्ष यहां से करीब 40 टन उत्पादन होने की संभावना जताई गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि मौसम अनुकूल रहा तो आने वाले समय में उत्पादन में और बढ़ोतरी हो सकती है.

किसानों के लिए लाभकारी विकल्प

विशेषज्ञों के मुताबिक खजूर की खेती कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए एक बेहतर विकल्प है. वैज्ञानिक तकनीकों और उचित प्रबंधन अपनाकर किसान प्रति हेक्टेयर 5 से 6 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं. यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान के कई किसान अब पारंपरिक खेती के साथ खजूर उत्पादन को भी अपना रहे हैं.

कृषि को मिल रही नई दिशा

मरुधरा की रेत में उग रही खजूर की फसल अब किसानों की आर्थिक मजबूती का नया आधार बनती जा रही है. लंबे समय से चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक खेती की तकनीकों के सहारे बीकानेर भविष्य में देश के प्रमुख खजूर उत्पादक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना सकता है. इससे किसानों को आय के नए अवसर मिलने के साथ कृषि क्षेत्र को भी नई दिशा मिल सकती है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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