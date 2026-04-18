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पिता की आंखों के सामने कट गई मासूम की गर्दन, चीखते हुए बोला- कोई मेरा लाल वापस ले आओ

Bikaner News: बीकानेर के देशनोक में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से एक मासूम की गर्दन कटने से मौत हो गई. पिता के साथ बाइक पर जा रहे बच्चे के साथ हादसा हुआ. घटना के बाद प्रशासन पर सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ा.
 

Edited bySandhya YadavReported byRounak vyas
Published: Apr 18, 2026, 11:09 AM|Updated: Apr 18, 2026, 11:09 AM
पिता की आंखों के सामने कट गई मासूम की गर्दन, चीखते हुए बोला- कोई मेरा लाल वापस ले आओ
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Bikaner News: बीकानेर जिले के देशनोक इलाके में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. यहां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई. यह घटना उस समय हुई जब उदासर निवासी विराट अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था.

जानकारी के अनुसार, जैसे ही वे देशनोक पुलिया के पास पहुंचे, अचानक हवा में लटक रहे चाइनीज मांझे ने बच्चे की गर्दन को चीर दिया. मांझा इतना धारदार था कि उसकी गर्दन का गंभीर हिस्सा कट गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और स्थानीय लोग स्तब्ध रह गए.

गौरतलब है कि चाइनीज मांझा पहले से ही प्रतिबंधित है क्योंकि यह न केवल पक्षियों बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित होता है. इसके बावजूद, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है, जिससे ऐसे हादसे बार-बार सामने आ रहे हैं.

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर कड़ाई से रोक नहीं लगाई गई, तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं दोहराई जा सकती हैं. प्रशासन के लिए यह घटना एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही है.

चाइनीज मांझा बेहद धारदार होता
राजस्थान में चाइनीज मांझे (नायलॉन या सिंथेटिक धागे) के उपयोग, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है. यह कदम लोगों और पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है क्योंकि चाइनीज मांझा बेहद धारदार होता है और कई गंभीर हादसों का कारण बन चुका है.

बाजारों में अभियान चलाकर इस पर नजर
राज्य सरकार और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति चाइनीज मांझे का उपयोग करता हुआ पाया जाता है या इसकी बिक्री करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ऐसे मामलों में जुर्माना लगाने के साथ-साथ गिरफ्तारी तक का प्रावधान है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन समय-समय पर बाजारों में अभियान चलाकर इस पर नजर रखता है और अवैध रूप से बेचे जा रहे मांझे को जब्त करता है.

विशेष रूप से त्योहारों और पतंगबाजी के सीजन में प्रशासन अधिक सतर्क रहता है, क्योंकि इसी दौरान इसके इस्तेमाल की घटनाएं बढ़ जाती हैं. आम लोगों से भी अपील की जाती है कि वे सूती धागे का ही उपयोग करें और प्रतिबंधित मांझे से दूरी बनाए रखें.

इसके बावजूद कुछ स्थानों पर चोरी-छिपे चाइनीज मांझा बेचे जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं. प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि इस खतरनाक मांझे पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके और हादसों से बचा जा सके.

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