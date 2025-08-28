कपिल सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

Rajasthan News: बीकानेर के कोलायत कस्बा इन दिनों धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है. रामदेवरा मेले के साथ-साथ श्री नखत बन्ना का और श्री भभूता सिद्ध के स्थल के कालीनाड़ी, चारणवाला धोक और दर्शन को जाने वाले मेले के अवसर पर हजारों-लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र कपिल सरोवर में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया. कई दिनों से श्रद्धालुओं का तांता सरोवर घाटों पर लगा रहा. परंपरा के अनुसार स्नान के बाद श्रद्धालु रामदेवरा धाम और कालीनाड़ी और चारणवाला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं.

श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. पुलिस और SDRF की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और सुरक्षा इंतजामों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. कोलायत पुलिस के थानाधिकारी लखवीर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. सुरक्षा की दृष्टि से सरोवर क्षेत्र में एसडीआरएफ टीम के साथ सीसीटीवी कैमरों से भीड़ की निगरानी की जा रही है.

कपिल मुनि मंदिर में दर्शन की व्यवस्था उचित कर रखी है. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों में अलग-अलग लाइनों से दर्शन व्यवस्था की गई है. लंबी कतारों में भक्त पूजा-अर्चना में लगे हुए हैं. वहीं, कई श्रद्धालु संकीर्तन और भजन-कीर्तन का आनंद ले रहे हैं. जयपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, रतनगढ़, पंजाब, हरियाणा से आए श्रद्धालुओ ने बताया कि कपिल सरोवर में स्नान करने के बाद रूणिचा धाम, कालीनाड़ी एवं चारणवाला धाम जाना उनकी वर्षों पुरानी परंपरा है. वहीं, बीकानेर से आए श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्था को संतोषजनक बताया. धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ मेले में दुकानें, जरूरत के सामान भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं. बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्साह में नजर आ रहे हैं.

