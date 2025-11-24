Zee Rajasthan
बीकानेर के पूर्व सांसद अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Dharmendra Deol Passed Away: हिंदी सिनेमा के दिग्गज धर्मेंद्र देओल का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. बीकानेर से उनके राजनीतिक जुड़ाव और बॉलीवुड में उनके शानदार सफर को आज भी याद किया जाता है. ‘ही-मैन’ कहलाने वाले धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया.

Bikaner News: हिंदी फिल्म जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. उद्योग ने अपना एक और अनमोल सितारा खो दिया है. मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र देओल अब हमारे बीच नहीं रहे. 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. बुधवार को उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की जानकारी मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक छा गया. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया है.

बॉलीवुड के इस बड़े नाम का बीकानेर से गहरा राजनीतिक रिश्ता रहा है. 2004 के लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए थे. पत्नी हेमा मालिनी की राह पर चलते हुए उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया और बीकानेर की सीट मिली, जिसके बाद वे राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन गए.

चुनाव के दौरान उनकी फिल्मी अंदाज वाली सभाओं ने बीकानेर को खूब सुर्खियों में रखा, लेकिन जीत के बाद उनके क्षेत्र से दूर रहने को लेकर कई सवाल भी उठे.

2009 में पार्टी ने उन्हें बीकानेर की जगह पंजाब की पटियाला सीट से मैदान में उतारा, हालांकि बीकानेर उनकी राजनीतिक यात्रा का अहम हिस्सा बन चुका था. पंजाब के नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र हमेशा खुद को "देशभक्त, न कि नेता" कहते थे. बीकानेर में आज भी लोग उन्हें विकास कार्यों के लिए याद करते हैं.

हिंदी सिनेमा के एक पूरे दौर का पर्दा गिर गया है. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (धर्म सिंह देओल) आज इस दुनिया से रुखसत हो गए. 89 की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रेच कैंडी अस्पताल में दम तोड़ा. उनकी टीम ने इस खबर की पुष्टि की, जिसके बाद बॉलीवुड में गम का माहौल फैल गया.

धर्मेंद्र, जिन्हें लोग प्यार से ‘गर्म धर्म’ और ‘ही-मैन’ कहते थे, 31 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थे. नियमित जांच के दौरान उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था.

8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के पास नसराली गांव में जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में ‘दिल भी तेरा, दुख भी तेरा’ से अपने करियर की शुरुआत की. ‘शोले’, ‘धर्मवीर’, ‘चंबल की कसम’ जैसी हिट फिल्मों ने उन्हें अमर स्टार बना दिया. 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 2004 में बीकानेर से सांसद बने. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अभिनेता हैं, जबकि उनकी पत्नी हेमा मालिनी आज भी राजनीति में सक्रिय हैं.

