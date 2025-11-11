Dharmendra Deol Death: हिन्दी सिनेमा से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. इंडस्ट्री ने एक और कीमती रत्न को खो दिया. जानी माने एक्टर धर्मेंद्र देओल का निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र ने बुधवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

Dharmendra Deol Death: हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल (धर्म सिंह देओल) का आज निधन हो गया. 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रेच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनकी टीम ने इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. धर्मेंद्र, जिन्हें 'गर्म धर्म' और 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता था, 31 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थे, जहां स्वास्थ्य जांच के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई.

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के पास नसराली गांव में हुआ था. उन्होंने 1960 में 'दिल बेचारा दुखी' से डेब्यू किया और 'शोले', 'धर्मवीर', 'चंबल की कसम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अमर हो गए. 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले वे सुपरस्टार बने, और बाद में राजनीति में भी कूदे—2004 में बीजेपी से बीकानेर से सांसद चुने गए. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अभिनेता हैं, जबकि पत्नी हेमा मालिनी राजनीति में सक्रिय हैं.

निधन की खबर सुनते ही सितारे अस्पताल पहुंचे. शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी. सनी देओल ने कहा, "पापा अब स्वर्ग में हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी." अंतिम संस्कार कल मुंबई में होगा. फैंस ने #RIPDharmendra ट्रेंड कराया, जबकि सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया. धर्मेंद्र की विदाई से सिनेमा जगत ने एक कीमती रत्न खो दिया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

