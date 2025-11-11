Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र देओल का 89 साल की उम्र में निधन, जानें बीकानेर से कनेक्शन

Dharmendra Deol Death: हिन्दी सिनेमा से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. इंडस्ट्री ने एक और कीमती रत्न को खो दिया. जानी माने एक्टर धर्मेंद्र देओल का निधन हो गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ansh Raj
Published: Nov 11, 2025, 09:05 AM IST | Updated: Nov 11, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
5 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा में ठंडी हवाओं से छूटी लोगों की कंपकंपी, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Jaipur Gold Silver Price: सोना-चांदी ने फिर पड़की रफ्तार, महंगा हुआ जेवर बनाना, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price: सोना-चांदी ने फिर पड़की रफ्तार, महंगा हुआ जेवर बनाना, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर का प्राइस

Rajasthan Weather Update: आज से गिरगिट की तरह रंग बदलेगा मौसम, गलन वाली ठंड और भीषण सर्द हवा राजस्थान पर करेगी अटैक
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: आज से गिरगिट की तरह रंग बदलेगा मौसम, गलन वाली ठंड और भीषण सर्द हवा राजस्थान पर करेगी अटैक

राजस्थानी रतालू की सब्जी मीट को भी देती है मात! एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Ratalu ki sabzi

राजस्थानी रतालू की सब्जी मीट को भी देती है मात! एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद

Dharmendra Death: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र देओल का 89 साल की उम्र में निधन, जानें बीकानेर से कनेक्शन

Dharmendra Deol Death: हिन्दी सिनेमा से एक बेहद बुरी खबर सामने आ रही है. इंडस्ट्री ने एक और कीमती रत्न को खो दिया. जानी माने एक्टर धर्मेंद्र देओल का निधन हो गया है. धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. धर्मेंद्र ने बुधवार को मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

Dharmendra Deol Death: हिंदी सिनेमा के एक युग का अंत हो गया. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र देओल (धर्म सिंह देओल) का आज निधन हो गया. 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रेच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनकी टीम ने इसकी पुष्टि की है, जिसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. धर्मेंद्र, जिन्हें 'गर्म धर्म' और 'ही-मैन' के नाम से जाना जाता था, 31 अक्टूबर से अस्पताल में भर्ती थे, जहां स्वास्थ्य जांच के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई.

धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के पास नसराली गांव में हुआ था. उन्होंने 1960 में 'दिल बेचारा दुखी' से डेब्यू किया और 'शोले', 'धर्मवीर', 'चंबल की कसम' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से अमर हो गए. 300 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले वे सुपरस्टार बने, और बाद में राजनीति में भी कूदे—2004 में बीजेपी से बीकानेर से सांसद चुने गए. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी अभिनेता हैं, जबकि पत्नी हेमा मालिनी राजनीति में सक्रिय हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

निधन की खबर सुनते ही सितारे अस्पताल पहुंचे. शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी. सनी देओल ने कहा, "पापा अब स्वर्ग में हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी." अंतिम संस्कार कल मुंबई में होगा. फैंस ने #RIPDharmendra ट्रेंड कराया, जबकि सरकार ने राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया. धर्मेंद्र की विदाई से सिनेमा जगत ने एक कीमती रत्न खो दिया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news