Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गांव वालों को बता दो... अगर सेना की गाड़ी से पेट्रोल-डीजल चुराया तो.. रेंज कमांडेंट ने जारी की है चेतावनी

Bikaner News: बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पेट्रोल-डीजल चोरी की बढ़ती घटनाओं पर सेना ने कड़ा रुख अपनाया है. रेंज कमांडेंट ने सभी सरपंचों को निर्देश जारी कर रात में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हथियारबंद सुरक्षा बढ़ाने को कहा.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 17, 2025, 09:29 AM IST | Updated: Nov 17, 2025, 09:29 AM IST

Trending Photos

Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?
6 Photos
do you know

Do You Know: क्या आप जानते हैं करणी माता मंदिर में चूहे होने की वजह?

धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस
5 Photos
Jaipur Gold-Silver Price

धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आपके शहर में क्या है एक तोला गोल्ड का लेटेस्ट प्राइस

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

बारिश नहीं ओस की बूँदों से भीगेगा राजस्थान, भीषण ठंड का डबल अटैक, जाड़े से ठिठुरेगा प्रदेश का कोना-कोना

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू
6 Photos
Ghoomar Mahotsav 2025

घूमर महोत्सव 2025: दिया कुमारी की बड़ी बैठक, 100-100 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू

गांव वालों को बता दो... अगर सेना की गाड़ी से पेट्रोल-डीजल चुराया तो.. रेंज कमांडेंट ने जारी की है चेतावनी

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पेट्रोल और डीजल की चोरी की बढ़ती वारदातों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है. पिछले कई दिनों से बड़े स्तर पर हो रही इन चोरियों को रोकने के लिए रेंज कमांडेंट ने सभी सरपंचों को सख्त आदेश जारी किए हैं. रात के समय संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हथियारबंद सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है. किसी भी घटना पर स्थानीय स्तर की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर हथियारों का इस्तेमाल भी संभव है. यह कदम पूर्व घटनाओं में गांववासियों के नाम आने के बाद उठाया गया, जिससे सेना और पुलिस दोनों अलर्ट मोड में हैं.

गांवों में जागरूकता अभियान चलाएं

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के एडीएम कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल अजेय ग्रेवाल की अगुवाई में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ कैंप के आसपास के कई गांवों—जैसे महाजन, लूणकरणसर, छतरगढ़ और राजियासर—को विशेष अलर्ट जारी किया गया है. सरपंचों को निर्देश हैं कि वे गांववालों को तुरंत अवगत कराएं. यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो बिना देर किए सूचना दें. पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने का आदेश है, अन्यथा चोरी जैसी किसी घटना पर सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होगी. ग्रामीणों ने बताया कि यह आदेश गांवों में चर्चा का विषय बन गया है, और लोग अब रात में सतर्क रहने लगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस थानों पर भी भारी दबाव: गश्त और निगरानी दोगुनी

सेना ने महाजन, लूणकरणसर, छतरगढ़ और राजियासर थानों को लिखित सूचना जारी की है. पुलिस को क्षेत्र में निगरानी और गश्त बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. महाजन थानाधिकारी ने कहा, "आदेश की कॉपी मिलते ही हमने विशेष टीम गठित कर दी है. जनता को सूचना पहुंचाने के लिए गांव-गांव में पंपलेट बांटे जा रहे हैं." लूणकरणसर थानाधिकारी ने भी पुष्टि की कि रेंज के आसपास संयुक्त गश्त शुरू हो गई है. पुलिस का मानना है कि चोरियां रात के अंधेरे में हो रही हैं, जहां ट्रकों या छोटे वाहनों से ईंधन साइफन किया जाता है. पूर्व घटनाओं में कुछ ग्रामीणों के नाम आने से अब गांव स्तर पर ही सतर्कता बरती जा रही है.

चोरी का काला कारोबार: सेना की संपत्ति पर खतरा

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो भारतीय सेना की प्रमुख प्रशिक्षण स्थलों में से एक है, में ईंधन चोरी की घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं. पिछले एक माह में दर्जनों लीटर पेट्रोल-डीजल चोरी हो चुके हैं, जिससे ट्रेनिंग सेशनों पर असर पड़ रहा है. लेफ्टिनेंट कर्नल ग्रेवाल ने कहा, "हमारी प्राथमिकता रेंज की सुरक्षा है. स्थानीय सहयोग से ही इसे रोका जा सकता है." जिला प्रशासन ने भी इस मुद्दे पर समन्वय बैठक बुलाई है, जहां सेना, पुलिस और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच रणनीति बनेगी. ग्रामीणों का कहना है कि बेरोजगारी के कारण युवा ऐसे अपराधों की ओर मुड़ रहे हैं, इसलिए आर्थिक सहायता की भी मांग उठ रही है.

यह सख्ती न केवल चोरी रोकने में मददगार साबित होगी, बल्कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगी. सेना और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से उम्मीद है कि रेंज सुरक्षित रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news