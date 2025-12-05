100 साल की हुई बीकानेर की गंग नहर, सिद्धि कुमारी ने कहा- ऐसा काम करो कि अगली पीढ़ी भी याद रखे

Bikaner News : 5 दिसंबर 1925 को हुसैनीवाला में महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग नहर की आधारशिला रखी थी और आज उसी गंग यानी इंदिरा गांधी नहर से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं.

सौ साल पहले पानी की कमी, अकाल और कष्ट से जूझते इलाकों को राहत देने की जो कल्पना की गई थी. आज वही सपना हकीकत बनकर करोड़ों लोगों का सहारा है.

हुसैनीवाला से लेकर बीकानेर तक इस ऐतिहासिक मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें विधायक और पूर्व राजघराने की सदस्य सिद्धि कुमारी ने महाराजा गंगा सिंह को याद किया और कहा - 1920 में जब उन्होंने सोचा कि घर-घर पानी कैसे पहुंचेगा, तब इन इलाकों में अकाल पड़ता था, पानी की भयंकर समस्या थी. लेकिन 1925 में वो सपना संभव हुआ और उन्हें हर व्यक्ति का साथ मिला.

सिद्धि कुमारी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ पानी का सपना नहीं देखा, बल्कि उसे बेहतरीन तरीके से पूरा भी किया. मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार की सदस्य हूं. गंगासिंह जी सिर्फ एक राजा नहीं, एक इमोशन, एक इंस्टीट्यूशन और विज़नरी लीडर थे, जिनकी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गई.

उन्होंने कहा- मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जनता की सेवा का मौक़ा मिला. मेरी दादी कहा करती थीं कि अगर तुम सेवा के लिए नहीं निकलोगी, तो कौन निकलेगा. आज सौ साल बाद भी वही सिस्टम ज़िंदा है, जो उन्होंने उस वक्त बनाया था और ये एक बड़ा पाठ है कि कोई भी काम ऐसा करो, कि अगली पीढ़ी भी याद रखे.

