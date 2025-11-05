Bikaner: बंद मकान के अंदर मिला जर्मनी रिटर्न डॉक्टर का शव, आ रही थी भंयकर बदबू

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर के करणी नगर स्थित होटल करणी भवन पैलेस के पास विला भोजवानी में रहने वाली जर्मनी रिटर्न डॉक्टर मोनिका भोजवानी का शव मिला है. डॉ. मोनिका के मकान से बुधवार दोपहर भयंकर बदबू आने पर क्षेत्रवासियों को अनहोनी की आशंका जाहिर की और पुलिस को सूचित किया.

सूचना पर सीओ सदर अनुष्का कालिया व बीछवाल पुलिस थाने से टीम मौके पर पहुंची. जानकारी के अनुसार, मकान अंदर से बंद था, जिसमें से भंयकर बदबू आ रही थी. पुलिस ने कारपेंटर को मौके पर बुलाकर गेट तुड़वाया और मकान के अंदर से डॉ.मोनिका का शव बरामद किया.

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टा से शव 10 दिन पुराना है, जिसके कारण बॉडी पूरी तरह फुल चुकी है, जिसमें भयंकर दुर्गंध आ रही है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि डॉ.मोनिका की मौत किन कारणों के चलती हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया, टीम ने मौके से सबूत जुटाए.वहीं, खिदमतगार खादिम सोसायटी व असहाय सेवा संस्थान की एंबुलेंस के जरिए शव को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने यह पूरी प्रक्रिया मृतका के रिश्ते में लगे वाले भाई व क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में पूरी की.

वहां रहने वाले लोगों का कहना है कि डॉ. मोनिका पिछले करीब तीन साल से एकांतवास में अपने मकान में रह रही है और कई दिनों से बाहर नहीं निकली थीं. पुलिस ने जर्मनी में रह रहे उनके भाई डॉ.संजय भोजवानी को घटना की जानकारी दे दी है, जो कल तक बीकानेर पहुंचेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-