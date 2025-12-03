Zee Rajasthan
एशिया की सबसे बड़ी मंडी में सरकारी खरीद ठप! किसान ₹2000 क्विंटल का घाटा

Rajasthan News: बीकानेर की एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी में 1 दिसंबर से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई. इससे नाराज़ किसान ₹2000 प्रति क्विंटल तक के नुकसान पर औने-पौने दामों में मूंगफली बेचने को मजबूर हैं, जिसका फायदा व्यापारी उठा रहे हैं.
 

Published: Dec 03, 2025, 05:32 PM IST | Updated: Dec 03, 2025, 05:33 PM IST

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में सरकारी खरीद ठप! किसान ₹2000 क्विंटल का घाटा

Bikaner News: एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी कहे जाने वाले बीकानेर में इन दिनों किसान भारी निराशा और चिंता में हैं. सरकारी खरीद की तारीख़ 1 दिसंबर तय होने के बावजूद, अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण मंडी में किसानों में ज़बरदस्त नाराजगी है.

₹2000 प्रति क्विंटल का सीधा नुकसान

खेतों में मेहनत से तैयार उपज को किसान मजबूरी में औने-पौने दामों पर व्यापारियों को बेचने पर मजबूर हैं. किसानों का कहना है कि सरकार ने मूंगफली की दर ऊंची तय की है, लेकिन खरीद शुरू न होने के कारण उन्हें सरकारी दर के मुकाबले कम दाम मिल रहे हैं. इस वजह से किसानों को प्रति क्विंटल ₹1500 से ₹2000 तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है. किसान खुलकर नाराजगी जता रहे हैं कि जब बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है, तो खरीद शुरू करने में इतनी देरी क्यों हो रही है.

खरीद की तारीख पर असमंजस

सरकारी खरीद 1 दिसंबर से शुरू होनी थी, लेकिन यह तारीख़ लगातार टलती जा रही है. किसान मंडी में आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं. दूसरी ओर, व्यापारी कम दामों में खरीद का पूरा फायदा उठाने में जुटे हैं.

किसानों के पास अपनी फसल को लंबे समय तक रोककर रखने का विकल्प नहीं है, क्योंकि मूंगफली के खराब होने का खतरा बना रहता है. इस मजबूरी का सीधा फायदा निजी व्यापारी उठा रहे हैं, जबकि किसान दिन-रात के मेहनताना का सही मूल्य पाने से वंचित हैं. किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही सरकारी खरीद शुरू होगी, जिससे उन्हें उनके मेहनताना का सही मूल्य मिलेगा और वे मौजूदा आर्थिक नुकसान से राहत पा सकेंगे.

