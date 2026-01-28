Zee Rajasthan
Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Jan 28, 2026, 09:42 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 10:28 AM IST

डंपर में जा घुसी जयपुर से बीकानेर जा रही बस, जलकर खाक हुई लग्जरी स्लीपर, Emergency Gate से कूदकर 40 यात्रियों ने बचाई जान

Bikaner Bus Fire News: श्रीडूंगरगढ़ से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है. जयपुर से बीकानेर जा रही एक स्लीपर बस ने डंपर से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर राख हो गई.

गनीमत रही कि किसी भी तरह से जनहानि नहीं हुई
हादसे के समय बस में सवार यात्रियों ने किसी तरह बस से बाहर निकलने में सफलता पाई, जिससे किसी की जान नहीं गई. हालांकि बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है. सूचना मिलते ही श्रीडूंगरगढ़ पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बस पूरी तरह जल चुकी थी. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाही मुख्य कारण हो सकती है.

यह हादसा जयपुर-बीकानेर हाईवे पर हुआ है. यात्रियों की जान बचने को बड़ी राहत की बात बताई जा रही है, लेकिन बस के जलने से संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को हादसे या डंपर चालक के बारे में कोई जानकारी हो, तो तुरंत श्रीडूंगरगढ़ थाने में संपर्क करें.

