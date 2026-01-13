Bikaner Minor Girl Gang Rape: राजस्थान के बीकानेर जिले के नापासर थाना क्षेत्र में 6 जनवरी 2026 को एक 17 वर्षीय 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ बेहद शर्मनाक और क्रूर घटना घटी. छात्रा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, तभी दो युवकों ने रास्ते में उसे रोका और जबरन कार में बैठाकर अगवा कर लिया. आरोपियों ने कई घंटों तक कार को विभिन्न इलाकों में घुमाया और चलती गाड़ी में बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया. इस दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकियां दी गईं और विरोध करने पर प्रताड़ित किया गया.

पीड़िता को बाहर फेंककर फरार हुए आरोपी

आरोपी कार को पड़ोसी गांव में ले गए, जहां कार से लड़की की चीखें सुनकर स्थानीय ग्रामीणों को शक हुआ. ग्रामीणों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो डरकर आरोपियों ने कार का दरवाजा खोलकर पीड़िता को बाहर धकेल दिया और मौके से फरार हो गए. ग्रामीणों ने तुरंत पीड़िता की मदद की, परिवार को सूचना दी और उसे घर पहुंचाया. सदमे और सामाजिक दबाव के कारण परिवार ने 5 दिन बाद 11 जनवरी को नापासर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

एक आरोपी वकील, पीड़िता से पहले से परिचित

इंडियन एक्सप्रेस और अन्य रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों आरोपियों में से एक वकील है. जांच में यह बात भी सामने आई है कि पीड़िता एक आरोपी को पहले से जानती थी. पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है. वकील होने के बावजूद उसने इस क्रूर अपराध में हिस्सा लिया, जो समाज में कानून के रखवालों की भूमिका पर सवाल उठाता है.

पुलिस की जांच और तलाश

नापासर थानाध्यक्ष सुशमा राठौर और गंगाशहर सर्कल ऑफिसर हिमांशु शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपी फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है. कुछ रिपोर्ट्स में एक आरोपी को दूसरे राज्य से हिरासत में लिया गया बताया गया है, लेकिन पुष्टि बाकी है. जांच में सीसीटीवी, गवाहों के बयान और अन्य सबूतों का सहारा लिया जा रहा है.

समाज में आक्रोश और सुरक्षा चिंता

यह घटना बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में सनसनी फैला रही है. छात्राओं की सुरक्षा, स्कूल जाते समय रास्तों की निगरानी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा जरूरी है, ताकि समाज में डर का माहौल खत्म हो. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा.

