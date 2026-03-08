बीकानेर IGNP नहर केस में बड़ा ट्विस्ट, 48 घंटे बाद जिंदा मिली महिला, पुलिस भी हैरान

Rajasthan News: बीकानेर के छत्तरगढ़ में नहर किनारे कपड़े और सुसाइड नोट छोड़कर गायब हुई महिला दो बच्चों सहित जीवित मिली है. दो दिनों तक चले SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद महिला के सुरक्षित मिलने पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.
Bikaner News: बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके में पिछले दो दिनों से इंदिरा गांधी नहर (IGNP) में जिस महिला के डूबने की आशंका जताई जा रही थी, उस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है. नहर के किनारे सुसाइड नोट और कपड़े छोड़कर गायब हुई महिला न केवल जीवित मिली है, बल्कि सुरक्षित भी है.
SDRF का 2 दिन का सर्च ऑपरेशन गया बेकार
मामले की शुरुआत तब हुई जब IGNP की RD 605 के पास एक महिला के कपड़े, चप्पल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने महिला के नहर में गिरने की आशंका जताई. आनन-फानन में SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने दो दिनों तक पानी की लहरों के बीच कड़ी मशक्कत कर सर्च ऑपरेशन चलाया.
नहर से दूर RD 682 के पास मिली महिला
जब पुलिस और गोताखोर नहर में शव तलाश रहे थे, तब देर रात पुलिस को सूचना मिली कि महिला सुरक्षित है. महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ RD 682 के पास जीवित और स्वस्थ पाई गई. बता दें कि घटनास्थल के पास कपड़े और सुसाइड नोट छोड़ना पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश लग रही है.
पुलिस कर रही है गहन पूछताछ
छत्तरगढ़ पुलिस महिला और बच्चों को सुरक्षित थाने लेकर आई है. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर महिला ने अपनी मौत की झूठी कहानी क्यों रची? क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक विवाद था? या फिर किसी बड़े दबाव के कारण उसने यह कदम उठाया? फिलहाल पुलिस महिला के बयानों के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है.
संसाधनों की बर्बादी
इस पूरी घटना में दो दिनों तक सरकारी मशीनरी और SDRF के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में तलाशी ली. झूठी सूचना या ऐसी साजिशों के कारण आपातकालीन सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.
नमाज पढ़कर लौट रहे शख्स पर जानलेवा हमला, भारी पुलिस जाब्ता तैनात
बीकानेर शहर के अंदरूनी इलाके में देर रात उस समय हंगामा मच गया, जब साजिद भुट्टो पर जानलेवा हमला कर दिया गया जानकारी के अनुसार साजिद भुट्टो नमाज़ पढ़कर घर लौट रहे थे. बता दें कि इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया बताया जा रहा है कि हमले में कई लोग शामिल थे. गंभीर रूप से घायल साजिद भुट्टो को तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.
पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी में हमले के दौरान बाहर की गाड़ी के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ अनुज डाल और नया शहर थानाधिकारी कविता पूनिया भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमला आपसी रंजिश के चलते हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.
