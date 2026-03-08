Zee Rajasthan
बीकानेर IGNP नहर केस में बड़ा ट्विस्ट, 48 घंटे बाद जिंदा मिली महिला, पुलिस भी हैरान

Rajasthan News: बीकानेर के छत्तरगढ़ में नहर किनारे कपड़े और सुसाइड नोट छोड़कर गायब हुई महिला दो बच्चों सहित जीवित मिली है. दो दिनों तक चले SDRF के सर्च ऑपरेशन के बाद महिला के सुरक्षित मिलने पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 08, 2026, 02:57 PM IST | Updated:Mar 08, 2026, 02:57 PM IST

बीकानेर IGNP नहर केस में बड़ा ट्विस्ट, 48 घंटे बाद जिंदा मिली महिला, पुलिस भी हैरान

Bikaner News: बीकानेर के छत्तरगढ़ इलाके में पिछले दो दिनों से इंदिरा गांधी नहर (IGNP) में जिस महिला के डूबने की आशंका जताई जा रही थी, उस मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है. नहर के किनारे सुसाइड नोट और कपड़े छोड़कर गायब हुई महिला न केवल जीवित मिली है, बल्कि सुरक्षित भी है.

SDRF का 2 दिन का सर्च ऑपरेशन गया बेकार
मामले की शुरुआत तब हुई जब IGNP की RD 605 के पास एक महिला के कपड़े, चप्पल और एक सुसाइड नोट बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने महिला के नहर में गिरने की आशंका जताई. आनन-फानन में SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमों को बुलाया गया, जिन्होंने दो दिनों तक पानी की लहरों के बीच कड़ी मशक्कत कर सर्च ऑपरेशन चलाया.

नहर से दूर RD 682 के पास मिली महिला
जब पुलिस और गोताखोर नहर में शव तलाश रहे थे, तब देर रात पुलिस को सूचना मिली कि महिला सुरक्षित है. महिला अपने दो मासूम बच्चों के साथ RD 682 के पास जीवित और स्वस्थ पाई गई. बता दें कि घटनास्थल के पास कपड़े और सुसाइड नोट छोड़ना पुलिस और परिजनों को गुमराह करने की एक सोची-समझी कोशिश लग रही है.

पुलिस कर रही है गहन पूछताछ
छत्तरगढ़ पुलिस महिला और बच्चों को सुरक्षित थाने लेकर आई है. पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर महिला ने अपनी मौत की झूठी कहानी क्यों रची? क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक विवाद था? या फिर किसी बड़े दबाव के कारण उसने यह कदम उठाया? फिलहाल पुलिस महिला के बयानों के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

संसाधनों की बर्बादी
इस पूरी घटना में दो दिनों तक सरकारी मशीनरी और SDRF के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नहर में तलाशी ली. झूठी सूचना या ऐसी साजिशों के कारण आपातकालीन सेवाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

