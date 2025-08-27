बीकानेर में सजा काट चुके धोलू जाट ने वायरल किया जेल का वीडियो, अब पुलिस कह रही ये शॉट्स यहां के है ही नहीं...

Bikaner Jail Video Goes Viral: बीकानेर जेल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल! हत्या के मामले में सजा काट चुके कैदी राममेहर उर्फ धोलू जाट ने 2019-20 में जेल के भीतर का वीडियो बनाया, जो अब सामने आया. जेल में मोबाइल और वीडियो लीक से सुरक्षा पर सवाल. पुलिस जांच में जुटी.
Trending Photos
Bikaner News: बीकानेर में केंद्रीय कारागार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में हत्या के मामले में सजा काट चुके हरियाणा के कैदी राममेहर उर्फ धोलू जाट को जेल के भीतर के दृश्य दिखाते हुए देखा जा सकता है.
यह वीडियो कथित तौर पर 2019-20 के दौरान बीकानेर जेल में 11 महीने की सजा काटने वाले इस कैदी द्वारा बनाया गया था, जिसे हाल ही में सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. इस घटना ने जेल में मोबाइल फोन के उपयोग और वीडियो को बाहर लाने की घटना को लेकर सुरक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया है.
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राममेहर अब जेल से बाहर है और वह आखिरी बार 2022 में श्रीगंगानगर जेल में था. इसके बाद से वह राजस्थान की किसी भी जेल में नहीं रहा. बीछवाल थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है, और पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है. वीडियो के वायरल होने से यह सवाल उठ रहा है कि जेल जैसे सुरक्षित स्थान पर मोबाइल कैसे पहुंचा और वहां से वीडियो बनाकर बाहर कैसे लाया गया.
यह घटना जेल प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं.पुलिस इस मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब और कैसे बनाया गया, साथ ही इसे हाल ही में अपलोड करने के पीछे का मकसद क्या था. इस घटना ने न केवल बीकानेर जेल बल्कि पूरे जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!