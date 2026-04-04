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बीकानेर में लिव-इन रिलेशन का खौफनाक अंत! प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्या, भागकर की थी शादी

Bikaner Murder Case: बीकानेर के खाजूवाला में लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी को पुलिस ने राउंडअप कर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतका के भाई की रिपोर्ट पर केस दर्ज हुआ है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहन जांच जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByRounak vyas
Published:Apr 04, 2026, 10:49 AM IST | Updated:Apr 04, 2026, 10:49 AM IST

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बीकानेर में लिव-इन रिलेशन का खौफनाक अंत! प्रेमिका की पीट-पीटकर हत्या, भागकर की थी शादी

Bikaner Murder Case: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में प्रेमिका की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी को राउंडअप कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. इस सनसनीखेज मामले में मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी पर लाठी-डंडों से मारपीट कर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

मृतका के भाई ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब दो साल पहले उसकी बहन आरोपी के साथ घर से भाग गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी. इसके बाद से दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था, जो इस घटना की बड़ी वजह हो सकता है.

रोही में महिला का शव मिला

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घटना का खुलासा उस समय हुआ जब गुरुवार को 36KJD की रोही में महिला का शव मिला. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. इसके बाद मृतका के भाई की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी और मृतका के बीच संबंधों में पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था. पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद बढ़ता गया, जिसके चलते यह मामला हिंसक रूप ले बैठा. पुलिस अभी हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और सटीक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

फिलहाल आरोपी को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोग भी इस वारदात से स्तब्ध हैं.

पढ़ें बीकानेर की एक और क्राइम न्यूज
बीकानेर में स्पा सेंटर में चल रहा था गंदा खेल! पकड़े गए युवक और युवतियां
बीकानेर में पुलिस ने एक बार फिर स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने की कोशिश की है. यह कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर पर की गई, जहां संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत दबिश दी.

मिली जानकारी के मुताबिक, विजय मॉल के पास खड़ी एक कार में बैठे कुछ लोगों के साथ एक युवक को स्पा सेंटर में मौजूद युवतियों के साथ कथित तौर पर मोलभाव करते हुए देखा गया. इस संदिग्ध गतिविधि को देखकर किसी व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बिना देरी किए कार्रवाई शुरू कर दी. फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

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