/बीकानेर में रिश्तेदार बने एक-दूसरे के दुश्मन, खूनी संघर्ष में 3 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद घटना सामने आई है. खाजूवाला के सुरजनवाली गांव में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में तीन लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. किसी आपसी विवाद के चलते शुरू हुआ मामला देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला हो गया. इस हिंसक झड़प ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और गांव में तनाव का माहौल बन गया.

तीन लोगों की गई जान

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घटना में कुल तीन लोगों की मौत हुई है. जानकारी के अनुसार, मृतकों में दो लोग खारवाली गांव के निवासी थे, जबकि एक व्यक्ति सुरजनवाली गांव का रहने वाला था. संघर्ष इतना गंभीर था कि घायलों को बचाने का मौका भी नहीं मिल सका. घटना के बाद मृतकों के परिजनों में शोक और गांव में भय का माहौल है.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. सीओ सर्किल सहित भारी पुलिस बल तुरंत सुरजनवाली गांव पहुंचा और हालात को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीकानेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मृदुल कच्छावा भी स्वयं मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया और मृतकों के परिजनों से बातचीत कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सहमति प्राप्त की.

चार संदिग्ध हिरासत में, जांच जारी

पुलिस ने मामले में अब तक चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से गहन जांच कर रही है ताकि विवाद की वास्तविक वजह और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सके. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

घटना के बाद किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे सुरजनवाली गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे और किसी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा न हो.

एसपी ने क्या कहा?

बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि अब तक चार संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी. फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति बनाए रखना और घटना से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाना है.