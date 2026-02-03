Bikaner Khejri Bachao Andolan : बीकानेर में खेजड़ी बचाओं आंदोलन तेज हो चला है. सोमवार को हुए महापड़ाव ने ये दिखा दिया है कि आंदोलन लंबा चल सकता है. बड़ी तादात में लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया है.

इस बीच 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. आखों पर पट्टी बांधकर लोग धरने पर बैठे हैं. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

क्या है खेजड़ी बचाओ आंदोलन ?

बीकानेर में ये आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरोध में हो रहा है. आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि सौलर ऊर्जा कंपनियां प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई कर रही है. खेजड़ी राजस्थान में सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि विश्नोई समाज के लिए पवित्र और पूजनीय है. साल 1730 का खेजड़ली बलियान आज भी यहां लोगों के रगों में दौड़ता है. जब खेजड़ी बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी.

सोमवार को हुआ था महापड़ाव

सोमवार को हुए महापड़ाव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब एक लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी , जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात है.

कैसे विकास और पर्यावरण सरंक्षण हो साथ ?

विकास के साथ पर्यावरण सरंक्षण के लिए कुछ सुझाव - सोलर कंपनियों को ऐसी तकनीक के बारे में सोचना होगा, जिससे पेड़ों को काटे बिना या पेड़ों के ऊपर पैनल लगाये जा सके और अगर जरूरी ही है तो पेड़ों को काटने की बजाएं, ट्रांसलोकेट किया जाए. आधुनिक मशीनों से संभव है की पेड़ को काटे बिना दूसरी जगह पर फिर से लगाया जाए. एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक खेजड़ी के पेड़ को काटने पर कंपनी को 10 नए खेजड़ी के पेड़ लगाने और उनकी रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से दे दी जाए.





