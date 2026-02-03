Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर खेजड़ी बचाने की हुंकार, 363 से ज्यादा संत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर

Bikaner Khejri Bachao Andolan : बीकानेर में खेजड़ी के लिए खेजड़ली सा सकंल्प लिया जा चुका है. सोमवार को हुए महापड़ाव के बाद अब संत अनिश्चितकालीन भूखहड़लात पर आंखों पर पट्टी बांधे बैठ गये हैं और प्रशासन से पर्यावरण को बचाने की गुहार लगा रहे हैं. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 03, 2026, 12:16 PM IST | Updated: Feb 03, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एकदम से बदलेगा मौसम, आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी हुई जारी!

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: शोर-शराबे से दूर राजस्थान के 4 सीक्रेट ठिकाने, जहां आप बिता सकते हैं सुकून-रोमांच भरा पल

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

राजस्थान में बदलने लगा मौसम का मिजाज, बढ़ने लगी धूप पारा पहुंचा 29°C के पार, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर
6 Photos
Rajasthan Top Cold Cities

बदलते मौसम में ठंड का कहर, कहीं पारा 5.8°C तक लुढ़का तो कहीं ओले-बारिश की संभावना, जानें राजस्थान के सबसे ठंडे शहर

बीकानेर खेजड़ी बचाने की हुंकार, 363 से ज्यादा संत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर

Bikaner Khejri Bachao Andolan : बीकानेर में खेजड़ी बचाओं आंदोलन तेज हो चला है. सोमवार को हुए महापड़ाव ने ये दिखा दिया है कि आंदोलन लंबा चल सकता है. बड़ी तादात में लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया है.

इस बीच 363 संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. आखों पर पट्टी बांधकर लोग धरने पर बैठे हैं. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

क्या है खेजड़ी बचाओ आंदोलन ?

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बीकानेर में ये आंदोलन पेड़ों की कटाई के विरोध में हो रहा है. आंदोलन कर रहे लोगों का मानना है कि सौलर ऊर्जा कंपनियां प्लांट लगाने के लिए खेजड़ी की अंधाधुंध कटाई कर रही है. खेजड़ी राजस्थान में सिर्फ एक पेड़ नहीं है बल्कि विश्नोई समाज के लिए पवित्र और पूजनीय है. साल 1730 का खेजड़ली बलियान आज भी यहां लोगों के रगों में दौड़ता है. जब खेजड़ी बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी.

सोमवार को हुआ था महापड़ाव

सोमवार को हुए महापड़ाव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब एक लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी , जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात है.

कैसे विकास और पर्यावरण सरंक्षण हो साथ ?

विकास के साथ पर्यावरण सरंक्षण के लिए कुछ सुझाव - सोलर कंपनियों को ऐसी तकनीक के बारे में सोचना होगा, जिससे पेड़ों को काटे बिना या पेड़ों के ऊपर पैनल लगाये जा सके और अगर जरूरी ही है तो पेड़ों को काटने की बजाएं, ट्रांसलोकेट किया जाए. आधुनिक मशीनों से संभव है की पेड़ को काटे बिना दूसरी जगह पर फिर से लगाया जाए. एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक खेजड़ी के पेड़ को काटने पर कंपनी को 10 नए खेजड़ी के पेड़ लगाने और उनकी रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से दे दी जाए.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news