खेजड़ी बचाने की लड़ाई में बुलंद हुई इस महिला की आवाज, जानिए उनकी कहानी

Bikaner Khejri Bachao Andolan: बीकानेर खेजड़ी बचाओ आंदोलन में एक महिला की आवाज काफी बुलंद हो रही है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. जानिए कौन हैं ये महिला. 

Published: Feb 04, 2026, 03:55 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 03:55 PM IST

खेजड़ी बचाने की लड़ाई में बुलंद हुई इस महिला की आवाज, जानिए उनकी कहानी

Bikaner Khejri Bachao Andolan: राजस्थान के खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए बीकानेर में सोमवार यानी 2 फरवरी से शुरू हुआ बड़ा महापड़ाव आज भी तीसरे दिन जारी है.

कौन हैं ये महिला?

इस महापड़ाव में बड़े-बड़े नेताओं ने समर्थन दिया. इसी बीच एक महिला की आवाज बुलंद हो रही है, जिनका नाम
निरमा बिश्नोई है.निरमा बिश्नोई ने एक जनसभा में नेताओं पर तीखे और बेबाक कटाक्ष किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. निरमा बिश्नोई लोगों के बीच एक पहचान बना चुकी हैं.

निरमा बिश्नोई बीकानेर जिले के बंधाला गांव निवासी हैं. उन्होंने कहा कि वे बीकानेर की रहने वाली हैं और अपने आसपास खेजड़ी के पेड़ों की हो रही दुर्दशा देख वे बहुत ज्यादा आहत हैं. निरमा बिश्नोई ने कहा कि पेड़ों की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि बिश्नोई समाज की पहचान और सम्मान है.

वहीं, उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई के बारे में बताते हुए कहा कि अमृता देवी इन्हीं पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे.निरमा बिश्नोई ने कहा कि जहां भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, वहां पेड़ ना काटे जाएं. उन्होंने कहा कि बीकानेर जैसे इलाके में तापमान 55 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहां पेड़ों की कमी हालत और गंभीर हो सकती है.
उन्होंने कहा कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा, जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है.
बता दें कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन में में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी महापड़ाव स्थल पहुंचे हैं. कलेक्ट्रेट के सामने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए तीन लोगों ने चौराहे पर खुद के हाथ बांधकर विरोध जताया. पंजाब, श्रीगंगानगर, रावला मंडी निवासी ने अपने हाथ बांधकर प्रदर्शन किया और सख्त कानून बनाने की लगातार मांग कर रहे. वहीं, दूसरे दिन भी अनशन लगातार जारी है. 363 से अधिक संत व पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर हैं और धरने में महिलाएं-बच्चे भी शामिल हैं.
वहीं, संत सच्चिदानंद महाराज ने सभी पर्यावरण प्रेमियों से एक दिन के उपवास का आह्वान किया. घरों में बैठे लोगों से भी खेजड़ी रक्षा के नाम पर उपवास रखने की अपील की गई. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की जा रही है.

