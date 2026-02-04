Zee Rajasthan
बीकानेर खेजड़ी बचाओ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी, लोगों ने चौराहे पर खुद के हाथ बांधकर जताया विरोध

Bikaner Khejri Bachao Andolan: बीकानेर खेजड़ी बचाओ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी है. ऐसे में  तीन लोगों ने चौराहे पर खुद के हाथ बांधकर विरोध जताया और सख्त कानून बनाने की मांग की. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rounak vyas
Published: Feb 04, 2026, 01:37 PM IST | Updated: Feb 04, 2026, 01:37 PM IST

बीकानेर खेजड़ी बचाओ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी, लोगों ने चौराहे पर खुद के हाथ बांधकर जताया विरोध

Bikaner Khejri Bachao Andolan: राजस्थान के बीकानेर खेजड़ी बचाओ महापड़ाव तीसरे दिन भी जारी है. ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी महापड़ाव स्थल पहुंचे. कलेक्ट्रेट के सामने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए तीन लोगों ने चौराहे पर खुद के हाथ बांधकर विरोध जताया.

पंजाब, श्रीगंगानगर, रावला मंडी निवासी ने अपने हाथ बांधकर प्रदर्शन किया और सख्त कानून बनाने की लगातार मांग कर रहे. वहीं, दूसरे दिन भी अनशन लगातार जारी है. 363 से अधिक संत व पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर हैं और धरने में महिलाएं-बच्चे भी शामिल हैं.

धरनार्थियों ने कलेक्ट्रेट के सामने खेजड़ी की पूजा कर विरोध जताया. मौन जुलूस निकालकर आंदोलन को शांतिपूर्ण समर्थन दिया गया. संत सच्चिदानंद महाराज ने सभी पर्यावरण प्रेमियों से एक दिन के उपवास का आह्वान किया.

वहीं, घरों में बैठे लोगों से भी खेजड़ी रक्षा के नाम पर उपवास रखने की अपील की गई. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आंदोलन को समर्थन देने की अपील की जा रही है.

ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें अनशन स्थल पर तैनात हैं. सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध स्वयं मौके पर पहुंचे. 4 डॉक्टर और 10 कर्मियों की टीम अनशनकारियों की जांच कर रही है.

अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज बिश्नोई
अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवराज बिश्नोई ने कहा कि ये मामला आस्था, धर्म और पर्यावरण से जुड़ा बताया. राज्य सरकार से संतों से संवाद कर समाधान की मांग की. वहीं, अनशन समाप्ति तक पेड़ कटाई पर रोक तय करने की अपील की गई.

राजनीतिक पार्टियां से निवेदन 36 वर्ग से निवेदन अगर ये संत गलत काम के लिए अनशन पर बैठे है, तो बिश्नोई समाज का पर्यावरण के लिए ये अंतिम प्रयास होगा लेकिन लगे ये सही है तो सभी पार्टियां अपना-अपना समर्थन पत्र विधानसभा अध्यक्ष को देकर कानून की प्रक्रिया शुरू करें. 363 लोग अन्न-जल त्याग कर अनशन पर हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

सोमवार यानी 2 फरवरी को हुए महापड़ाव में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में करीब एक लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी , जबकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

