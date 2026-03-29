बीकानेर में किन्नर समाज की बड़ी मिसाल! गरीब बेटी की धूमधाम से शादी कर जीता दिल

Bikaner News: बीकानेर में किन्नर समाज ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक निर्धन कन्या का पूरे रीति-रिवाज से विवाह करवाया. चंदा बाई के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में कन्यादान से लेकर विदाई तक सभी रस्में निभाई गईं. इस पहल ने समाज को यह संदेश दिया कि सच्ची इंसानियत किसी पहचान की मोहताज नहीं होती.
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Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर से इंसानियत, संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. जहां आमतौर पर किन्नर समाज को अलग नजर से देखा जाता है, वहीं बीकानेर में इसी समाज ने एक निर्धन कन्या के सपनों को साकार कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है.
यह अनोखा विवाह बीकानेर के लालगढ़ क्षेत्र में संपन्न हुआ, जहां किन्नर समाज ने पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए एक गरीब बेटी की शादी पूरे रीति-रिवाज के साथ करवाई. इस पहल की अगुवाई किन्नर समाज की अधिपति चंदा बाई ने की. उन्होंने न सिर्फ इस बच्ची को गोद लिया, बल्कि उसका कन्यादान कर उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत भी दी.
इस विवाह समारोह में सभी पारंपरिक रस्में पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाई गईं. मेहंदी, फेरे, कन्यादान और विदाई, हर रस्म के दौरान भावनात्मक माहौल देखने को मिला. समारोह में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं, क्योंकि यह केवल एक शादी नहीं थी, बल्कि एक बेटी के सपनों को साकार करने का एक भावुक क्षण था.
इस पूरे आयोजन का खर्च किन्नर समाज ने खुद उठाया, जिससे यह पहल और भी खास बन गई. जिस समाज को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, उसी ने आज समाज को आईना दिखाने का काम किया है. यह घटना इस बात का प्रतीक है कि इंसानियत किसी पहचान या वर्ग की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह दिल की भावना से जुड़ी होती है.
गौरतलब है कि चंदा बाई इससे पहले भी तीन निर्धन कन्याओं का विवाह करवा चुकी हैं. उनकी यह पहल अब समाज सेवा की एक मजबूत कड़ी बनती जा रही है. उन्होंने बताया कि वे अपने गुरु की प्रेरणा से इस तरह के कार्य करती हैं और आगे भी जरूरतमंद बेटियों की मदद करने का संकल्प रखती हैं.
बीकानेर में किन्नर समाज की इस अनोखी पहल की हर तरफ सराहना हो रही है. यह घटना समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है कि यदि नीयत साफ हो और दिल बड़ा हो, तो कोई भी व्यक्ति समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है. इस विवाह ने न केवल एक बेटी को नया जीवन दिया, बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली इंसानियत क्या होती है.
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