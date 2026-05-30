BIKANER NEWS : रेगिस्तान में आज अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और अरजनसर गांव में रेत का एक बहुत बड़ा बवंडर (तूफान) उठ खड़ा हुआ. तेज़ हवाओं के साथ आगे बढ़ते इस धूल के गुबार ने देखते ही देखते पूरे आसमान को घेर लिया. इसके चलते चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखने लगी और दिन में ही ऐसा लगने लगा जैसे रात होने वाली हो.

दूर-दूर तक फैले इस रेतीले तूफान को देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए. गांव के लोगों के लिए मौसम का यह रूप बेहद चौंकाने वाला था. अचानक आए इस बदलाव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और हर कोई कुदरत के इस अनोखे रूप को देखकर दंग रह गया.

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वैज्ञानिक शब्दावली में रेगिस्तान के इस बवंडर को डस्ट डेविल कहा जाता है, जो पूरी तरह से स्थानीय मौसम के चलते बनता है. जब चिलचिलाती धूप से रेगिस्तान की रेतीली जमीन बहुत ज्यादा ही गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली हवा भी गर्म और हल्की होकर बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाती है. इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर मौजूद ठंडी और भारी हवा तेजी से नीचे आती है, जिससे दोनों हवाएं आपस में टकराकर गोल-गोल घूमने लगती हैं. हवा का ये चक्रवाती चक्र इतनी रफ्तार से आगे बढ़ता है. जहां पर जमीन से भारी मात्रा में सूखी रेत और मिट्टी आसमान की तरफ जाने लगती है.जिससे ये विशाल रेतीला गुबार दिखाई देने लगता है. आपको बता दें कि इस धूल के गुबार के बाद पूरे इलाके में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया और सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों ने लाइट का सहारा लिया.