/भारतीय सिम के पाकिस्तान में इस्तेमाल की जांच तेज, शहजाद भट्टी नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

Pakistan Link, OTP Sharing: राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बीकानेर जिले के बज्जू थाना क्षेत्र के गौड़ू गांव निवासी अनिल कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी पर आरोप है कि उसने एक भारतीय मोबाइल सिम कार्ड को सक्रिय कराने के लिए आवश्यक वन टाइम पासवर्ड (OTP) साझा किया. आरोप है कि OTP साझा किए जाने के बाद संबंधित भारतीय सिम पाकिस्तान में सक्रिय होकर इस्तेमाल की गई. इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है और ATS पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है.



पाकिस्तान में सिम इस्तेमाल होने का आरोप

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस भारतीय सिम को सक्रिय कराया गया, उसका उपयोग पाकिस्तान में किया गया. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि आरोपी की भूमिका केवल OTP साझा करने तक सीमित थी या फिर वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था. फिलहाल इस संबंध में विस्तृत जांच जारी है और एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य जुटा रही हैं.



शहजाद भट्टी नेटवर्क से संभावित कनेक्शन की जांच

ATS को आशंका है कि इस मामले का संबंध पाकिस्तान में सक्रिय शहजाद भट्टी गिरोह से जुड़े लोगों से हो सकता है. हालांकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और एजेंसी सभी संभावित कड़ियों को खंगाल रही है. डिजिटल साक्ष्यों और तकनीकी जानकारी के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी का किसी संगठित नेटवर्क से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.



मोबाइल, कॉल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच

गिरफ्तारी के बाद ATS और स्थानीय पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. जांच एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), सोशल मीडिया अकाउंट, चैट हिस्ट्री और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर रही हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी किन-किन लोगों के संपर्क में था और क्या उसने पहले भी इस तरह की किसी गतिविधि में भूमिका निभाई थी. तकनीकी विशेषज्ञ भी डिजिटल डाटा का विश्लेषण कर रहे हैं.



लोगों से सतर्क रहने की अपील

इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर OTP, मोबाइल सिम, बैंकिंग या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें. एजेंसियों का कहना है कि छोटी सी लापरवाही भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या संबंधित सुरक्षा एजेंसी को देने की सलाह दी गई है.



जांच जारी, आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल ATS मामले की सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं से जांच कर रही है. आरोपी से पूछताछ जारी है और बरामद डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है. जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यह मामला केवल OTP साझा करने तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले में आगे की कार्रवाई और अन्य संभावित गिरफ्तारियों पर निर्णय लिया जाएगा.

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