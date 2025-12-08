Bikaner News: बीकानेर में थार-JCB की भीषण भिड़ंत, हादसे के बाद उड़े कार के परखच्चे, सरपंच प्रतिनिधि की दर्दनाक मौत

Bikaner Road Accident: बीकानेर आज सुबह राणीसर और बंबलू मार्ग पर थार व JCB के बीच भीषण टक्कर हो गई. दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि थार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और गोदारा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
Bikaner Road Accident: बीकानेर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राणीसर–बंबलू सड़क मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में शेरेरा के सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ गोदारा की दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उनकी थार गाड़ी और जेसीबी मशीन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मौके पर ही भारी नुकसान हो गया.
हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि आवाज सुनते ही लोग भागते हुए पहुंचे और राहत कार्य में मदद की. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर लंबा जाम लग गया.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. गंभीर रूप से घायल हालत में भागीरथ गोदारा को बीकानेर के पीबीएम ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में भी बड़ी संख्या में लोग और उनके परिचित पहुंच गए, जिसके कारण वहां भी भीड़ जमा हो गई.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा किस वजह से हुआ—तेज रफ्तार, लापरवाही या दृश्यता की कमी.
भागीरथ गोदारा की अचानक हुई मौत से शेरेरा और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने इसे बड़ी सामाजिक क्षति बताते हुए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं. हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
