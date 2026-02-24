Zee Rajasthan
Bikaner Rape Muder: बीकानेर जिले के रणजीतपुरा (बज्जू क्षेत्र) में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 8वीं कक्षा की एक 12-13 वर्षीय नाबालिग छात्रा बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन परीक्षा केंद्र नहीं पहुंची. शिक्षकों की सूचना पर परिवार ने तलाश शुरू की. बाद में नहर के पास झाड़ियों में उसका अर्धनग्न शव मिला.

बीकानेर छात्रा हत्या मामला, गांव का ही एक युवक गिरफ्तार, धरना जारी

Bikaner News: बीकानेर जिले के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा की एक मासूम छात्रा (लगभग 13 वर्षीय) बोर्ड परीक्षा देने घर से निकली थी. परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद जब वह समय पर नहीं पहुंची, तो शिक्षकों ने परिवार को सूचना दी. परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला. बाद में नहर के पास झाड़ियों में उसका अर्धनग्न शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. बच्ची को गला घोंटकर और मुंह में रेत भरकर क्रूरता से मार डाला गया. परिजनों ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया.


बीकानेर के रणजीतपुरा (बज्जू क्षेत्र) में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में समाज का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. चौथे दिन भी बज्जू में धरना-प्रदर्शन जारी है. सर्व समाज ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तैयार किया, जिसे जिला कलेक्टर बीकानेर के माध्यम से सौंपा गया.

बीकानेर जिले के रणजीतपुरा (बज्जू क्षेत्र) में नाबालिग छात्रा के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या मामले में समाज का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है. धरना-प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है. इस बीच पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी धरना स्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की. पूर्व मंत्री ने धरना स्थल पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की. उन्होंने सभी लोगों से पीड़ित परिवार की मदद में आगे आने की अपील की. देवी सिंह भाटी ने कहा, "मुझे लग रहा था कि आरोपी को पकड़ने में एक-दो दिन लगेंगे, लेकिन पुलिस ने रात-दिन एक करके त्वरित कार्रवाई की और मुख्य आरोपी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया. इस तेजी और समर्पण के लिए मैं प्रशासन और पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं."

धरना स्थल पहुंचें पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी

उन्होंने आगे कहा, "अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे क्रूर अपराधियों और ऐसे लोगों को समाज से बाहर करें. समाज को एकजुट होकर इन अपराधों के खिलाफ मजबूत आवाज उठानी होगी. पीड़ित परिवार को हर संभव मदद मिलनी चाहिए और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए." धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों, पीड़ित परिवार के सदस्यों और अन्य नेताओं ने पूर्व मंत्री की घोषणा और अपील का स्वागत किया. मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच तेजी से चल रही है. समाज न्याय, आर्थिक सहायता और कठोर सजा की मांग पर अड़ा हुआ है.

ज्ञापन में मुख्य मांगें
पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता
परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी
मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दी जाए.


बीकानेर जिले के रणजीतपुरा (बज्जू क्षेत्र) में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. एसपी कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में 10 से अधिक टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया. थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह की टीम, पुलिसकर्मी प्रदीप और मोहताराम की अहम भूमिका से मुख्य आरोपी श्याम सुंदर मेघवाल (उसी इलाके का निवासी) को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी वारदात के बाद फरार था. पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी राजीव शर्मा कर रहे थे. एसपी ने कहा कि जल्द ही पूर्ण खुलासा किया जाएगा.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लता मनोज खुद रणजीतपुरा पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और आगे की कार्रवाई तय की. कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने गिरफ्तारी पर संतुष्टि जताई और एसपी कावेंद्र सिंह सागर तथा पुलिस टीम की सराहना की.

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए. विधायक ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर स्तर पर न्याय दिलाने का भरोसा दिया.

इस बीच, बज्जू में चौथे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी है. सर्व समाज और परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पोस्टमार्टम की अनुमति देने की तैयारी दिखाई है, लेकिन वे कठोर सजा और परिवार को सहायता की मांग पर अड़े हुए हैं.


उच्च स्तरीय पुलिस जांच
घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी (सिविल राइट्स) लता मनोज खुद रणजीतपुरा पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया, पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और मामले से जुड़े तथ्यों को गहराई से समझा. एडीजी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय की. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. एडीजी की मौजूदगी से जांच में तेजी आई है.


नाबालिग छात्रा के साथ हुई जघन्य वारदात
बीकानेर जिले के रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में 8वीं कक्षा की एक मासूम छात्रा (लगभग 12-13 वर्षीय) बोर्ड परीक्षा देने के लिए घर से निकली थी. परीक्षा केंद्र पहुंचने के बाद जब वह समय पर नहीं पहुंची, तो शिक्षकों ने परिवार को सूचना दी. परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चला. बाद में नहर के पास झाड़ियों में उसका अर्धनग्न शव मिला. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक जांच से दुष्कर्म की आशंका जताई गई है. बच्ची को गला घोंटकर और मुंह में रेत भरकर मार डाला गया. परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.


एडीजी लता मनोज ने लिया मौका का जायजा
घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी (एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) लता मनोज खुद रणजीतपुरा पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली. एडीजी ने पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त की, मामले के तथ्यों को गहराई से समझा और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय की. उन्होंने जांच टीमों को निर्देश दिए कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जांच में कोई कोताही न बरती जाए. एडीजी की मौजूदगी से पुलिस टीम में तेजी आई है.


एसपी कावेंद्र सिंह सागर के नेतृत्व में सफलता
बीकानेर पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में जांच तेज हुई. उनकी अगुवाई में कई टीमें गठित की गईं, जिनमें साइबर सेल और विशेष जांच दल शामिल हैं. जांच के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए हैं. एसपी ने कहा कि जांच पूरी तरह पारदर्शी और तेज गति से चल रही है. शीघ्र ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और बाकी आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा.


समाज में फैला आक्रोश और प्रदर्शन
यह घटना समाज में भारी रोष पैदा कर रही है. रणजीतपुरा, बज्जू, गंगाशहर और बीकानेर शहर में कैंडल मार्च निकाले गए. ग्रामीणों ने शव उठाने से इनकार किया और आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरने पर बैठे रहे. विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम जनता ने कठोर सजा की मांग की है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.


आगे की कार्रवाई और न्याय की उम्मीद
पुलिस ने मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाने की तैयारी की है. पीड़ित परिवार को सुरक्षा, आर्थिक सहायता और न्याय का आश्वासन दिया गया है. एडीजी लता मनोज ने कहा कि इस जघन्य अपराध में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. समाज की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.

