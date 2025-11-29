Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में संकट, बीकानेर में सरकारी खरीद शुरू नहीं, किसानों को भारी नुकसान

Rasjasthan News: बीकानेर की एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी में सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों को ₹2000 प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है. 1.5 लाख बोरी की आवक से मंडी में जाम लगा, जिसके कारण आढ़त संघ ने खरीद रोक दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rounak vyas
Published: Nov 29, 2025, 11:54 AM IST | Updated: Nov 29, 2025, 11:54 AM IST

Trending Photos

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह
6 Photos
Ajmer Sharif Dargah

दिल्ली से 350 किमी दूर स्थित जन्नती दरवाजा, वो पवित्र द्वार जो साल में खुलता है सिर्फ 4 बार, जानें वजह

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!
7 Photos
Rajasthan famous dish

राजस्थान में सर्दी में क्यों खाई जाती है बाजरे की रोटी? जवाब जान चौंक जाएंगे आप!

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!
7 Photos
Rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम, हल्की बारिश के बाद बढ़ी कड़कड़ाती ठंड, शीतलहर का बड़ा अलर्ट!

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!
9 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान में यहां मिलता है सबसे सस्ता कपड़ा, खरीदें टिकाऊ और ट्रेंडी गर्म कपड़े!

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में संकट, बीकानेर में सरकारी खरीद शुरू नहीं, किसानों को भारी नुकसान

Bikaner Mandi News: एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी, बीकानेर, इन दिनों अव्यवस्था और किसान परेशानियों का केंद्र बनी हुई है. मूंगफली की बंपर आवक के बावजूद, सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी कम दामों पर बेचनी पड़ रही है. अनुमान है कि किसानों को प्रति क्विंटल ₹1500 से ₹2000 तक का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

आवक से बिगड़े हालात, मंडी में जाम
मंडी प्रशासन की बदइंतज़ामी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ाना डेढ़ लाख से अधिक बोरी की भारी आवक हो रही है. मूंगफली की इस भारी मात्रा का समय पर निस्तारण नहीं हो पाने के कारण पूरे मंडी परिसर में जाम जैसी गंभीर स्थिति बन गई है. सड़कों और यार्ड में मूंगफली की बोरियों के ढेर लगे हैं, जिससे परिवहन और खरीद कार्य पूरी तरह बाधित हो गया है.

आढ़त संघ ने रोकी खरीद
हालात इतने बिगड़ गए कि मंडी में अव्यवस्था और जाम को देखते हुए, आढ़त संघ ने दो दिनों के लिए खरीद रोकने का फैसला किया है. इस फैसले से दूर-दराज से अपनी उपज लेकर आए किसान और भी परेशान हो गए हैं. किसानों का कहना है कि एक तरफ तो उन्हें सरकारी खरीद न होने से भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें अपनी उपज बेचने का अवसर भी नहीं मिल रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि खरीद प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर जमा मूंगफली का निस्तारण करना और मंडी में व्यवस्था बहाल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द हस्तक्षेप कर उनकी परेशानियों को दूर करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news