एशिया की सबसे बड़ी मंडी में संकट, बीकानेर में सरकारी खरीद शुरू नहीं, किसानों को भारी नुकसान

Bikaner Mandi News: एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी, बीकानेर, इन दिनों अव्यवस्था और किसान परेशानियों का केंद्र बनी हुई है. मूंगफली की बंपर आवक के बावजूद, सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से काफी कम दामों पर बेचनी पड़ रही है. अनुमान है कि किसानों को प्रति क्विंटल ₹1500 से ₹2000 तक का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.

आवक से बिगड़े हालात, मंडी में जाम

मंडी प्रशासन की बदइंतज़ामी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ाना डेढ़ लाख से अधिक बोरी की भारी आवक हो रही है. मूंगफली की इस भारी मात्रा का समय पर निस्तारण नहीं हो पाने के कारण पूरे मंडी परिसर में जाम जैसी गंभीर स्थिति बन गई है. सड़कों और यार्ड में मूंगफली की बोरियों के ढेर लगे हैं, जिससे परिवहन और खरीद कार्य पूरी तरह बाधित हो गया है.

आढ़त संघ ने रोकी खरीद

हालात इतने बिगड़ गए कि मंडी में अव्यवस्था और जाम को देखते हुए, आढ़त संघ ने दो दिनों के लिए खरीद रोकने का फैसला किया है. इस फैसले से दूर-दराज से अपनी उपज लेकर आए किसान और भी परेशान हो गए हैं. किसानों का कहना है कि एक तरफ तो उन्हें सरकारी खरीद न होने से भारी नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें अपनी उपज बेचने का अवसर भी नहीं मिल रहा.

राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि खरीद प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, उससे पहले इतने बड़े पैमाने पर जमा मूंगफली का निस्तारण करना और मंडी में व्यवस्था बहाल करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द हस्तक्षेप कर उनकी परेशानियों को दूर करेगी.

