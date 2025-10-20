दिवाली पर बीकानेर में बनाई जा रही 500 से ज्यादा वैरायटी की मिठाइयां और नमकीन

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर का नाम आते ही सबसे पहले जो स्वाद जहन में आता है वो है यहां का खट्टा-मिट्ठा भुजिया का स्वाद, जो यहां की पहचान भी है. लेकिन दिवाली के मोके पर बंगाली और राजस्थानी तरह-तरह की मिठाइयां बन रही हैं. लोग अपने और अपनों को तोहफे के रूप में देने के लिए मिठाई खरीद रहे हैं. इस बार त्योहार पर आपको 500 तरह की बीकानेरी नमकीन और मिठाई का अनोखा स्वाद मिल रहा है.

दिवाली देश का सबसे बड़ा त्यौहार है और त्योहारों पर मिठाई देने का त्यौहार रिवाज पुराना है. दिवाली के मौके पर मिठाई बनाने वाले कारखानों में रात दिन काम चल रहा है. कारीगर 24 घंटे मिठाई बनाने में लगे है.

मिठाई बनाने का काम जोरों पर है कही भट्टी पर कड़ाई में मिठाई बनाई जा रही है तो कही मिठाई पर चांदी का वर्ग लगा कर उसे सजाया जा रहा है. डिब्बों में पैक किया जा रहा है, ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है.

दूध, घी और मावे की मिठाइय प्रमुख हैं, जिसमे कई फ्लेवर है जैसे चोकलेट, केसर, वनीला, स्ट्रोबेरी. मिठाई बनाने के बाद उसे वर्ग- काजू, किशमिश, बादाम से सजाया जा रहा है.

बाजारों में इन दिनों 500 तरह की मिठाइयां और नमकीन की वैराइटी हैं. दिवाली के मौके पर दुकानदार मिठाई और नमकीन बनाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं. वे ग्राहक को अलग अलग तरह के जायके, डिजाइन और फ्लेवर की मिठाइयां दे रहे हैं. ग्राहकों के सामने कई तरह की वेरायटी हैं.

इस दिवाली बीकानेर में मिठाई और नमकीन का व्यापार करोड़ों के आकड़े पार करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है इन मिठाइयों का बाजार अब देश ही नहीं बल्कि विदेशो में भी मिठाइयां और नमकीन भेजी जा रही हैं. रोशनी से जगमगाते इस दिवाली के त्यौहार पर अपनों के लिए मिठाई से अच्छा तोहफा और क्या होगा ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे.

