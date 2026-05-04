/Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया. साथ ही एक-दूसरे को खिलाई और जीत की खुशी साझा की.
Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी उत्साह को अनोखे अंदाज में मनाते हुए बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी के साथ जीत का जश्न मनाया.
दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगाल में झालमुड़ी खाने का प्रसंग काफी चर्चा में रहा था. अब जब चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की बात कही जा रही है तो उसी थीम पर बीकानेर में यह खास जश्न आयोजित किया गया.
बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप पूरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर झालमुड़ी बनाई एक-दूसरे को खिलाई और जीत की खुशी साझा की.
इस दौरान पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार व्यक्त किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और यह अनोखा जश्न अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है.
वहीं, इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में वहां की जनता लंबे समय से परेशान थी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर थी और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी. ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही थी.
साथ ही राठौड़ ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर वसूली और जनता को परेशान करने के आरोप लगाए. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी वक्त में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जाएगा और बीजेपी मजबूत स्थिति में उभरेगी.
वहीं, जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है,, वैसे-वैसे राजस्थान में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं.
वहीं, पश्चिम बंगाल रुझानों की बात करें तो 293 विधानसभा सीटों में से करीब 200 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि टीएमसी लगभग 86 सीटों पर है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जो सत्ता परिवर्तन की और इशारा कर रहा है.
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