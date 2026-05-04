Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bikaner
  • /Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में  झालमुड़ी खाकर जश्न मनाया. साथ ही  एक-दूसरे को खिलाई और जीत की खुशी साझा की.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRounak vyas
Published: May 04, 2026, 02:54 PM|Updated: May 04, 2026, 02:54 PM
Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर में बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसी उत्साह को अनोखे अंदाज में मनाते हुए बीकानेर में कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी के साथ जीत का जश्न मनाया.
दरअसल, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंगाल में झालमुड़ी खाने का प्रसंग काफी चर्चा में रहा था. अब जब चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने की बात कही जा रही है तो उसी थीम पर बीकानेर में यह खास जश्न आयोजित किया गया.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप पूरी की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर झालमुड़ी बनाई एक-दूसरे को खिलाई और जीत की खुशी साझा की.
इस दौरान पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गईं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का आभार व्यक्त किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और यह अनोखा जश्न अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार में वहां की जनता लंबे समय से परेशान थी. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर थी और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी. ऐसे में लोगों को कई तरह की समस्याएं हो रही थी.
साथ ही राठौड़ ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर वसूली और जनता को परेशान करने के आरोप लगाए. उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी वक्त में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखा जाएगा और बीजेपी मजबूत स्थिति में उभरेगी.

वहीं, जैसे-जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ रही है,, वैसे-वैसे राजस्थान में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाईं.
वहीं, पश्चिम बंगाल रुझानों की बात करें तो 293 विधानसभा सीटों में से करीब 200 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि टीएमसी लगभग 86 सीटों पर है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जो सत्ता परिवर्तन की और इशारा कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

ट्रेंडिंग न्यूज़

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गूंजी किलकारियां, बाघिन चमेली ने शावक को दिया जन्म, स्पेशल केयर में रखा गया क्यूब

थाने के अंदर बैठ लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, जोधपुर में युवक से मारपीट पर बवाल

राजस्थान की गर्मी में ये शाही ड्रिंक, पीते ही ठंडक उतर जाएगी सीधे दिल तक! नोट कर लें ये रेसिपी

दौसा में अचानक बिगड़ा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफान के साथ गिरे ओले

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर उछाल, जानें सोमवार को क्या है लेटेस्ट प्राइस

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Gold Silver Price: बाजार खुलते ही धड़ाम हुआ गोल्ड, सिल्वर के रेट अभी थमे, जानें लेटेस्ट प्राइस

चौंमू की बर्फी क्यों है इतनी सॉफ्ट? मुंह में जाती है घुल

खराब मौसम से दिल्ली में अटकी फ्लाइट्स! जयपुर हुईं डायवर्ट

बंगाल-असम इलेक्शन पर MLA प्रतापपुरी का बड़ा दावा, बोले-BJP के पक्ष में 100% माहौल

आदिवासियों का धर्मांतरण करवाने का वीडियो बनाने पर बवाल, युवक को बेरहमी से पीटा, 4 गिरफ्तार बाकी फरार

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

CM जन आवास योजना में कथित महा घोटाला! भीलवाड़ा यूआईटी सचिव IAS ललित गोयल पर गिरी गाज, एपीओ में भेजा गया

घर पर ऐसे बनाएं स्मोकी फ्लेवर मसाला चाय, एक चुस्की में ही खो बैठेंगे होश!

3 दिन में करोड़ों के पार्क की लापरवाही उजागर, झूला झूलते हुए बच्चे के साथ हादसा, ठेकेदार, इंजिनियर या सरकार, कौन जिम्मेदार?

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर समेत इन शहरों में भयंकर बारिश का अलर्ट, गिरेंगे मोटे-मोटे ओले

राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ मचाएगा आतंक! आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

Rajasthan Crime: पत्नी के प्रेमी के साथ थे अवैध संबंध, लवर के साथ मिलकर पति की कर डाली हत्या

West Bengal election: बंगाल का 'मारवाड़ी' फैक्टर, आज नतीजों में गूंजेगी मारवाड़ियों की गूंज ? क्या पलट जाएगी बाजी?

राजस्थान में भीषण गर्मी में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan News: टोंक में गश्त पर निकले सिपाही का संदिग्ध हालात में शव मिला, गले पर निशान से हत्या की आशंका

Rajasthan Weather: सावधान! अगले 72 घंटे भारी, 7 जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' के साथ तबाही मचाएगा अंधड़!

तिलक लगाकर आने पर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को रोका, कोटा के सरकारी स्कूल में छात्र-छात्राओं से बदसलूकी

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Tags:
Bikaner news
rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

बंगाल जीत के ‘दो चाणक्य’: बंसल-यादव की जोड़ी और टीम BJP का मास्टर प्लान

rajasthan politics
2

राजस्थान का ये हाईवे बना ‘टॉर्चर रोड’, आधे घंटे के सफर में लगे रहे 2 घंटे!

barmer news
3

प्रतापगढ़ में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चाकूबाजी में 12वीं के छात्र की मौत, गांव में तनाव

rajasthan crime
4

Bikaner: बंगाल चुनाव नतीजों पर धमाल, BJP कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर मनाया जश्न

Bikaner news
5

सीएम भजनलाल शर्मा का स्ट्राइक रेट 100 फीसदी, जहां गए वहां भाजपा को मिल रही बड़ी जीत

CM Bhajan Lal Sharma