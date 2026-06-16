/Bikaner News: पिता की मौत का सदमा नहीं सह पाई बेटी, सुनते ही उठा लिया खौफनाक कदम

Bikaner News: Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में हार्ट अटैक से पिता की मौत के बाद बेटी ने आत्महत्या कर ली. वहीं, पिता का शव देख बेटी सदमे में चली गई और उसने फार्म पोंड में कूद गई. वहीं, लोगों ने पानी में कूदकर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई.

ये घटना बज्जू थाना इलाके में चक 3 बीजीएएम (ए) में मंगलवार सुबह 11 बजे की है. परिजनों ने बताया कि पतराम गोदारा सोमवार शाम को बज्जू कस्बे में निर्माणाधीन मकान पर गए थे और वह रात को वहीं रुके गए.

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हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका

वहीं, मंगलवार सुबह 9 बजे सूचना मिली कि वे मकान में अचेत पड़े हुआ हैं, जिनको मौके पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई है.

बेटी खेत में फार्म पोंड में कूदी

मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम छा गया और चीख-पुकार मच गई. इसके बाद सुबह 11 बजे शव घर लाया गया और पिता की मौत का सदमा बेटी ऋतु गोदारा (22) सदमे में चली गई और घर के पास खेत में फार्म पोंड में कूद गई.

एक साथ उठेगी पिता-बेटी की अर्थी

परिजन और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और लोगों ने ऋतु को बाहर निकाला और बज्जू के सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

वहीं, बज्जू उप जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. अब एक साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा. मिली जानकारी के अनुसार, युवती फर्स्ट ईयर की छात्रा थी.