/बीकानेर में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की हाई लेवल बैठक, PBM अस्पताल मामले पर ली पूरी जानकारी

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर के बड़े अस्पताल में पीबीएम में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर में गहरी चिंता जताई और बीकानेर पहुंचे और उन्होंने सीधे सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की.

बैठक के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं की स्वास्थ्य स्थिति, इलाज व्यवस्था, जांच और अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की. वहीं, सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और मरीजों को बेहतर इलाज देने और जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

हर मरीज को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए

मंत्री गजेंद्र सिंह ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक भी लिया. इसके साथ उन्होंने ये भी जाना कि प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं और जांच टीम अब तक किन निष्कर्षों तक पहुंची है.



वहीं, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर मरीज को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए. इस बैठक में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा, पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया, डॉ. वी.बी. सिंह, डॉ. बी.के. गुप्ता के साथ विभिन्न विभागों के HOD और वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे.

उपचार संबंधी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी

बैठक के दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं, दवा आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की भी समीक्षा की. साथ ही मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से अब तक की जांच रिपोर्ट और उपचार संबंधी अपडेट के बारे में पूरी जानकारी ली.

बैठक के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पीबीएम अस्पताल का दौरा कर मरीजों के से भी मुलाकात कर सकते हैं. इस दौरान वह अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेंगे और मौजूद चिकित्सकों से भी जानकारी लगें.

गौरतलब है कि पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने की घटनाओं के बाद राज्यभर में इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है. ऐसे में राजस्थान सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है.