बीकानेर में लॉन्च हुआ 'रेलवे क्रॉसिंग' ऐप, फाटक पर अब नहीं करना होगा इंतजार...

Bikaner News: बीकानेर के व्यापार मंडल ने रेलवे क्रॉसिंग ऐप लॉन्च किया है. इससे लोग घर बैठे फाटक के खुलने-बंद होने की जानकारी पा सकेंगे, जिससे उनका समय बचेगा. इसी मौके पर ट्रेड और जॉब पोर्टल की भी शुरुआत हुई.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Rounak vyas
Published: Sep 16, 2025, 11:01 AM IST | Updated: Sep 16, 2025, 11:01 AM IST

बीकानेर में लॉन्च हुआ 'रेलवे क्रॉसिंग' ऐप, फाटक पर अब नहीं करना होगा इंतजार...

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर शहर में रेलवे फाटकों की समस्या दशकों से एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो शहर को दो हिस्सों में बांटती है. हालांकि, इस समस्या का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन बीकानेर के व्यापारियों ने एक अभिनव पहल की है.

रेलवे क्रॉसिंग ऐप का शुभारंभ
शहर के व्यापार उद्योग मंडल ने एक नया रेलवे क्रॉसिंग ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए अब लोग अपने घर बैठे ही यह जान सकेंगे कि कौन सा रेलवे फाटक कब खुला या बंद है. यह नवाचार लोगों को बेवजह फाटक पर इंतजार करने से बचाएगा और समय की बचत भी करेगा. इस ऐप को वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने लॉन्च किया.

इस खास मौके पर, व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी ने बताया कि यह ऐप बीकानेर के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाएगा. इस दौरान, एक ट्रेड और जॉब पोर्टल की भी शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य स्थानीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना है.

प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति
ऐप के शुभारंभ कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इनमें विधायक जेठानन्द व्यास, संभागीय आयुक्त विश्राम मीना, और आईजी हेमंत शर्मा जैसे प्रमुख अधिकारी मौजूद थे. इसके अलावा, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्याम पंचारिया, सुमन छाजेड़, पूर्व महापौर नारायण चौपड़ा, बीजेपी उपाध्यक्ष दीपक पारीक, पूर्व आईजी पीएस राठौड़ और सत्यप्रकाश आचार्य जैसे विशिष्ट लोगों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

समस्याओं का हल

यह पहल दर्शाती है कि शहर के व्यापारी और उद्योग जगत के लोग तकनीकी समाधानों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह ऐप बीकानेर के लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत साबित होगा.


