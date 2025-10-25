Bikaner News: बीकानेर. बीकानेर के पूर्व राजघराने की संपत्ति को लेकर चल रहा बुआ-भतीजी का विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. पूर्व राजपरिवार की सदस्य राज्यश्री कुमारी ने आज अपने पुस्तैनी जूनागढ़ किले में स्थित मंदिर में दर्शन करने से रोके जाने का गंभीर आरोप लगाया है.

इस हाई-प्रोफाइल विवाद की सूचना मिलते ही कोटगेट थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किले से जुड़े ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर को बुलाया गया. दोनों पक्षों के वकीलों की मौजूदगी में देर तक बहस का दौर चलता रहा.

राज्यश्री कुमारी का आरोप

राज्यश्री कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मंशा किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने की नहीं थी. उन्होंने स्पष्ट किया, "मैं सिर्फ अपने पूर्वजों के मंदिर में दर्शन करने आई थी, और मुझे रोकना पूरी तरह से गलत है." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. उनके वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय ने हाल ही में राज्यश्री कुमारी के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन इसके बावजूद आदेशों की अवहेलना करते हुए उन्हें मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है.

कोर्ट का आदेश

दूसरी ओर, विधायक सिद्धि कुमारी के पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने राज्यश्री कुमारी के आरोपों का खंडन किया. उनका तर्क था कि न्यायालय ने वर्तमान में 'यथावत स्थिति' बनाए रखने के आदेश दिए हैं. वकील ने कहा कि चूंकि वर्तमान में किले का पजेशन सिद्धि कुमारी के पास है, इसलिए किसी अन्य व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश करना न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा.

फिलहाल, पुलिस दोनों पक्षों के वकीलों और प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है और कोर्ट के आदेशों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है. यह विवाद बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले से जुड़ी बहुमूल्य संपत्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा है.

