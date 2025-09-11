Zee Rajasthan
कोलायत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन महीने पहले स्कूल में हुई चोरी का खुलासा

Bikaner News: कोलायत पुलिस ने झझू गांव में विद्यालय से चोरी करने वाले दो आरोपियों मनोज कुम्हार और भेराराम कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है, और चोरी का पूरा सामान बरामद किया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 11, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 05:11 PM IST

Bikaner News: बीकानेर में शिक्षा के मंदिर में चोरी करने वाले दो चोरों को आखिरकार कोलायत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. करीब तीन महीने पहले कोलायत उपखंड के झझू गांव में एक राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें चोरों ने पोषाहार कक्ष को निशाना बनाया था.

विद्यालय में चोरी और पुलिस की कार्रवाई
यह घटना तीन महीने पहले हुई थी, जब अज्ञात चोरों ने राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय के पोषाहार कक्ष का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, बर्तन और आटा चक्की सहित कई अन्य सामान चुरा लिए थे. इस वारदात से गांव में हड़कंप मच गया था.

पुलिस तभी से आरोपियों की तलाश में जुटी थी. लगातार छानबीन के बाद कोलायत पुलिस को सफलता मिली और उन्होंने झझू गांव के ही दो आरोपियों को धर दबोचा.

चोरी का पूरा माल बरामद
कोलायत पुलिस थाने के कार्यवाहक थानाधिकारी लक्ष्मण राम ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की इस वारदात में झझू निवासी मनोज कुम्हार और भेराराम कुमावत को गिरफ्तार किया गया है.पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया पूरा सामान भी बरामद कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.पुलिस की इस कार्रवाई से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है. इस घटना से यह संदेश भी गया है कि अपराधी चाहे कितने भी चालाक क्यों न हों, वे कानून की नजर से बच नहीं सकते.


पुलिस की इस कार्रवाई से गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है. इस घटना से यह संदेश भी गया है कि अपराधी चाहे कितने भी चालाक क्यों न हों, वे कानून की नजर से बच नहीं सकते.

