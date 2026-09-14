/बीकानेर में कांग्रेस की बड़ी जीत पर B.D. कल्ला का बयान, बोले- जनता ने BJP के शासन को चुनौती दी

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Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है. जीत के बाद पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला ने जी मीडिया से खास बातचीत में जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि जनता ने जिस तरह भाजपा के शासन को चुनौती दी, यह बड़ी बात है. कल्ला ने कांग्रेस की जीत का श्रेय पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और जनता को दिया.
'जनता ने BJP के शासन को चुनौती दी'
बी.डी. कल्ला ने कहा कि कांग्रेस ने जनता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत की और उसी का परिणाम चुनावी जीत के रूप में सामने आया है. उन्होंने कहा कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है, जबकि कांग्रेस मास बेस पार्टी है. इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया. कल्ला ने भाजपा पर शहर की सफाई व्यवस्था और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में फैल रही बीमारियों और जनोपयोगी योजनाओं पर भाजपा ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया.
कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं का उत्साह
नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे. जिला अध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी. मेघवाल ने कहा कि जनता का कांग्रेस को आशीर्वाद मिला है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा से त्रस्त जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है. उन्होंने कहा कि बीकानेर का अगला महापौर कांग्रेस का ही बनेगा. हालांकि, महापौर के नाम पर अंतिम फैसला पार्टी का आला कमान करेगा.
मेयर के चेहरे को लेकर मंथन शुरू
कांग्रेस की जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल बीकानेर के अगले महापौर को लेकर है. पार्टी में संभावित चेहरों को लेकर मंथन शुरू होगा. बी.डी. कल्ला ने इस संबंध में पार्टी के आला नेताओं से बातचीत की है. कल्ला ने अशोक गहलोत और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से भी बातचीत की. दोनों नेताओं ने बी.डी. कल्ला समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को जीत की बधाई दी.
जीते पार्षदों को बाहर शिफ्ट करने की तैयारी
कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद पार्टी अपने जीते हुए पार्षदों को बीकानेर से बाहर शिफ्ट करने की तैयारी में है. इसके साथ ही महापौर के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, महापौर पद के नाम पर अंतिम फैसला कांग्रेस आला कमान ही करेगा.
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