/Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा, BJP की बड़ी हार; सुशीला कंवर भी 605 वोट से हारीं

Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम चुनाव के फाइनल नतीजों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. नगर निगम की 80 सीटों में कांग्रेस के खाते में 42 सीटें आई हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई. अन्य प्रत्याशियों ने कुल 11 सीटों पर जीत दर्ज की. अंतिम परिणामों के साथ बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है. कांग्रेस की इस जीत से बीकानेर के स्थानीय राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. वहीं भाजपा के लिए चुनाव परिणाम बड़ा झटका माने जा रहे हैं.



BJP के कई दिग्गजों को झटका

बीकानेर नगर निगम चुनाव में भाजपा को कई अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. सबसे चर्चित मुकाबला वार्ड 73 में रहा. यहां पूर्व मेयर और भाजपा की निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति की सदस्य रहीं सुशीला कंवर राजपुरोहित को कांग्रेस की किरण भाटी ने हरा दिया. किरण भाटी ने सुशीला कंवर को 605 वोटों के अंतर से शिकस्त दी. पूर्व मेयर की हार को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वार्ड 73 का मुकाबला चुनाव के दौरान भी काफी चर्चा में रहा था.

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अनिल कल्ला की भी बड़ी जीत

एक अन्य अहम मुकाबले में कांग्रेस नेता डॉ. बी.डी. कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला ने भी जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा के दीपक पारीक को करीब 800 वोटों के अंतर से हराया. अनिल कल्ला की जीत को भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्हें मेयर पद के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है. उनकी जीत के साथ नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है.



42 सीटों के साथ कांग्रेस का बोर्ड

फाइनल आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 25 सीटें मिली हैं. अन्य प्रत्याशियों के खाते में 11 सीटें गई हैं. इस तरह कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया है. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीकानेर नगर निगम में बोर्ड गठन की तस्वीर साफ हो गई है. कांग्रेस की बड़ी जीत और भाजपा की हार ने शहर की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया है.

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