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Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा, BJP की बड़ी हार; सुशीला कंवर भी 605 वोट से हारीं

Bikaner Civic Polls: बीकानेर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 42 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. BJP को 25 सीटें मिलीं, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें गईं. वार्ड 73 में कांग्रेस की किरण भाटी ने पूर्व मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित को 605 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 14, 2026, 01:22 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 01:22 PM IST
Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का दबदबा, BJP की बड़ी हार; सुशीला कंवर भी 605 वोट से हारीं
Image Credit: Bikaner Nikay Chunav

Bikaner Nikay Chunav: बीकानेर नगर निगम चुनाव के फाइनल नतीजों में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. नगर निगम की 80 सीटों में कांग्रेस के खाते में 42 सीटें आई हैं. वहीं भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई. अन्य प्रत्याशियों ने कुल 11 सीटों पर जीत दर्ज की. अंतिम परिणामों के साथ बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय हो गया है. कांग्रेस की इस जीत से बीकानेर के स्थानीय राजनीतिक समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. वहीं भाजपा के लिए चुनाव परिणाम बड़ा झटका माने जा रहे हैं.


BJP के कई दिग्गजों को झटका
बीकानेर नगर निगम चुनाव में भाजपा को कई अहम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. सबसे चर्चित मुकाबला वार्ड 73 में रहा. यहां पूर्व मेयर और भाजपा की निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति की सदस्य रहीं सुशीला कंवर राजपुरोहित को कांग्रेस की किरण भाटी ने हरा दिया. किरण भाटी ने सुशीला कंवर को 605 वोटों के अंतर से शिकस्त दी. पूर्व मेयर की हार को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वार्ड 73 का मुकाबला चुनाव के दौरान भी काफी चर्चा में रहा था.

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अनिल कल्ला की भी बड़ी जीत
एक अन्य अहम मुकाबले में कांग्रेस नेता डॉ. बी.डी. कल्ला के भतीजे अनिल कल्ला ने भी जीत दर्ज की. उन्होंने भाजपा के दीपक पारीक को करीब 800 वोटों के अंतर से हराया. अनिल कल्ला की जीत को भी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उन्हें मेयर पद के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है. उनकी जीत के साथ नगर निगम में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है.


42 सीटों के साथ कांग्रेस का बोर्ड
फाइनल आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 25 सीटें मिली हैं. अन्य प्रत्याशियों के खाते में 11 सीटें गई हैं. इस तरह कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया है. चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीकानेर नगर निगम में बोर्ड गठन की तस्वीर साफ हो गई है. कांग्रेस की बड़ी जीत और भाजपा की हार ने शहर की स्थानीय राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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