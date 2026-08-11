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झाड़ियों के पीछे छिपा था 46 लाख का राज, बीकानेर पुलिस ने ऐसे किया नोखा लूटकांड का खुलासा

Bikaner News: बीकानेर के नोखा में ATM कैश वैन से 51 लाख रुपए लूट मामले में पुलिस ने 46 लाख रुपए बरामद किए हैं. श्यामसुंदर जाट की निशानदेही पर दावा ग्राम की रोही में झाड़ियों के बीच बाल्टी से कैश मिला. दो आरोपी गिरफ्तार हैं और अन्य की तलाश जारी है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Rounak vyas
Published:Aug 11, 2026, 01:36 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 01:36 PM IST
झाड़ियों के पीछे छिपा था 46 लाख का राज, बीकानेर पुलिस ने ऐसे किया नोखा लूटकांड का खुलासा
Image Credit: झाड़ियों के बीच बाल्टी से कैश मिला.

Bikaner News: बीकानेर के नोखा से ATM कैश वैन लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर जाट की निशानदेही पर लूट की रकम में से 46 लाख रुपए बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि नोटों की गड्डियां दावा ग्राम की रोही में झाड़ियों के बीच एक बाल्टी में छिपाकर रखी गई थीं. पुलिस टीम ने आज मौके पर पहुंचकर रकम बरामद की.

पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त को सारुण्डा रोड पर हथियार दिखाकर ATM कैश वैन से 51 लाख रुपए लूटे गए थे. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कस्टोडियन विक्रमसिंह और श्यामसुंदर जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि कस्टोडियन विक्रमसिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी.

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अब तक पुलिस लूटी गई रकम में से 46 लाख रुपए बरामद कर चुकी है. रकम बरामद होने के बाद पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

अन्य आरोपियों और बाकी रकम की तलाश

पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और लूट की शेष रकम की तलाश में जुटी है. आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सके. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि लूट की रकम को किस तरह ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी. फिलहाल मामले में जांच और पूछताछ जारी है.

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
यह कार्रवाई SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन और एएसपी बीएल मीना तथा सीओ जरनैल सिंह के सुपरविजन में की गई. कार्रवाई में सीआई ईश्वर जांगिड़ और गोविंद सिंह की भी अहम भूमिका रही. पुलिस की ओर से बरामद 46 लाख रुपए को मामले की जांच में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. अब पुलिस का फोकस शेष रकम और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने पर है.

पढ़ें बीकानेर की एक और क्राइम खबर
नोखा से एक और बड़ी खबर सामने आई है. ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3,330 नशीली टैबलेट के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन और थानाधिकारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नशे की खेप के साथ दोनों आरोपियों को दबोचा. पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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