/झाड़ियों के पीछे छिपा था 46 लाख का राज, बीकानेर पुलिस ने ऐसे किया नोखा लूटकांड का खुलासा

Bikaner News: बीकानेर के नोखा से ATM कैश वैन लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी श्यामसुंदर जाट की निशानदेही पर लूट की रकम में से 46 लाख रुपए बरामद किए हैं. बताया जा रहा है कि नोटों की गड्डियां दावा ग्राम की रोही में झाड़ियों के बीच एक बाल्टी में छिपाकर रखी गई थीं. पुलिस टीम ने आज मौके पर पहुंचकर रकम बरामद की.

पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त को सारुण्डा रोड पर हथियार दिखाकर ATM कैश वैन से 51 लाख रुपए लूटे गए थे. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कस्टोडियन विक्रमसिंह और श्यामसुंदर जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि कस्टोडियन विक्रमसिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी.

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अब तक पुलिस लूटी गई रकम में से 46 लाख रुपए बरामद कर चुकी है. रकम बरामद होने के बाद पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

अन्य आरोपियों और बाकी रकम की तलाश

पुलिस अब इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों और लूट की शेष रकम की तलाश में जुटी है. आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरी साजिश का खुलासा हो सके और वारदात में शामिल अन्य लोगों की भूमिका सामने आ सके. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि लूट की रकम को किस तरह ठिकाने लगाने की योजना बनाई गई थी. फिलहाल मामले में जांच और पूछताछ जारी है.

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई

यह कार्रवाई SP मृदुल कच्छावा के निर्देशन और एएसपी बीएल मीना तथा सीओ जरनैल सिंह के सुपरविजन में की गई. कार्रवाई में सीआई ईश्वर जांगिड़ और गोविंद सिंह की भी अहम भूमिका रही. पुलिस की ओर से बरामद 46 लाख रुपए को मामले की जांच में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. अब पुलिस का फोकस शेष रकम और वारदात में शामिल अन्य आरोपियों तक पहुंचने पर है.

पढ़ें बीकानेर की एक और क्राइम खबर

नोखा से एक और बड़ी खबर सामने आई है. ऑपरेशन नीलकंठ के तहत नोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3,330 नशीली टैबलेट के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक भी जब्त की है. एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन और थानाधिकारी गोविंद सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नशे की खेप के साथ दोनों आरोपियों को दबोचा. पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में आगे की जांच जारी है.