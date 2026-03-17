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बीकानेर में परीक्षा के दौरान ग्रुप चीटिंग का वीडियो वायरल, नोखा के माड़िया स्कूल पर उठे सवाल

Rajasthan News: बीकानेर के नोखा (माड़िया स्कूल) में परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में छात्र बिना शिक्षक की मौजूदगी के किताबें खोलकर लिखते दिख रहे हैं. इस घटना ने शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByRounak vyas
Published:Mar 17, 2026, 12:11 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 12:12 PM IST

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बीकानेर में परीक्षा के दौरान ग्रुप चीटिंग का वीडियो वायरल, नोखा के माड़िया स्कूल पर उठे सवाल

Rajasthan Viral Video School: शिक्षा के मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा विभाग की शुचिता और दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. बीकानेर जिले के नोखा उपखंड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र बिना किसी डर के सरेआम नकल करते नजर आ रहे हैं.

माड़िया स्कूल का मामला
वायरल वीडियो नोखा के माड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय (GSSS) का बताया जा रहा है. वीडियो में परीक्षा कक्ष का नजारा किसी गंभीर परीक्षा जैसा नहीं, बल्कि एक 'ओपन बुक' प्रैक्टिकल सेशन जैसा लग रहा है. बता दें कि परीक्षा कक्ष में एक भी शिक्षक या वीक्षक नजर नहीं आ रहा है. छात्र पूरी तरह लावारिस और स्वतंत्र छोड़ दिए गए हैं. छात्र डेस्क पर किताबें खोलकर जवाब लिख रहे हैं, तो कुछ पर्चियों का सहारा ले रहे हैं. अनुशासन और परीक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती साफ देखी जा सकती हैं.

शॉर्टकट संस्कृति पर सवालों की बौछार
सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है. जहाँ शिक्षा का मूल उद्देश्य ईमानदारी और ज्ञान अर्जन है, वहीं यह वीडियो 'शॉर्टकट' के जरिए सफलता पाने की मानसिकता को बढ़ावा देता दिख रहा है. अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों पर टिकी हैं कि वे इस लापरवाही के लिए स्कूल प्रशासन और संबंधित शिक्षकों पर क्या कार्रवाई करते हैं.

ज़ी मीडिया की पुष्टि
हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन ज़ी मीडिया इस वायरल वीडियो की सत्यता की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है.

पढ़ें राजस्थान की एक और खबर…

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जयपुर: शिक्षा के मंदिर में किताबों की जगह थमाई झाड़ू, हीरापुरा स्कूल का वीडियो वायरल


जयपुर की माधोराजपुरा पंचायत समिति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकारी शिक्षा व्यवस्था और बाल अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां सुबह के समय बच्चों के हाथों में रंग-बिरंगी किताबें और कलम होनी चाहिए, वहां मासूम बच्चों को झाड़ू थमाकर उनसे कचरा साफ करवाया जा रहा है.

हीरापुरा ग्राम पंचायत का मामला
यह शर्मनाक मामला हीरापुरा ग्राम पंचायत के हरिरामपुरा गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय का है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि नन्हे स्कूली बच्चे स्कूल परिसर में झाड़ू लगा रहे हैं और कचरा इकट्ठा कर रहे हैं.

धूल से सने बचपन और गंदी होती यूनिफॉर्म
ग्रामीणों और चर्चाओं के अनुसार, यह किसी एक दिन की घटना नहीं है. आरोप है कि यहां बच्चों से रोजाना झाड़ू लगवाई जाती है. झाड़ू लगाने से उड़ने वाली धूल सीधे बच्चों के फेफड़ों में जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है. धूल और कचरे के कारण बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म सुबह-सुबह ही गंदी हो जाती है, जिससे उनकी पढ़ाई की एकाग्रता पर भी असर पड़ता है.

व्यवस्था पर सवाल
वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है. अभिभावकों और शिक्षाविदों का कहना है कि अगर स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं है, तो इसकी व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए, न कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़.

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