/राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner News: रेगिस्तान की शान और राजस्थान की पहचान माना जाने वाला ऊंट अब सिर्फ पर्यटन या परिवहन तक सीमित नहीं रहा बल्कि हेल्थ सेक्टर में भी अपनी खास जगह बनाता नजर आ रहा है.

बीकानेर स्थित राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र यानी NRCC के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी पहल करते हुए ऊंटनी के दूध से पनीर तैयार किया है, जिसे स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद बताया जा रहा है.

डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी

वैज्ञानिकों के अनुसार, ऊंटनी के दूध में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार माने जाते हैं, यही नहीं डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ऊंटनी का दूध लाभकारी माना जाता है.

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ऊंटनी के दूध से तैयार किया गया पनीर

लंबे समय से ऊंटनी के दूध पर शोध कर रहे वैज्ञानिक अब इससे अलग-अलग डेयरी उत्पाद तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं. NRCC के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊंटनी के दूध से तैयार यह पनीर स्वाद में अलग होने के साथ पौष्टिकता से भी भरपूर है. खास बात यह है कि रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उपलब्ध ऊंटनी के दूध को अब आधुनिक हेल्थ फूड के रूप में भी देखा जाने लगा है.

हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा

बीकानेर में हो रहे इस शोध ने ऊंट पालन और डेयरी सेक्टर को भी नई उम्मीद दी है. वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद बाजार में बड़ी पहचान बना सकते हैं. रेगिस्तान की पहचान अब हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने की ओर बढ़ रही है.

स्वाद और सेहत दोनों का नया प्रतीक

कभी रेगिस्तान की जिंदगी का अहम हिस्सा रहा ऊंट अब आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान में भी नई पहचान बना रहा है. बीकानेर के वैज्ञानिकों की यह पहल न सिर्फ ऊंटनी के दूध को नई उपयोगिता दे रही है बल्कि आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर और डेयरी इंडस्ट्री के लिए भी नए रास्ते खोलती नजर आ रही है. रेगिस्तान की यह अनोखी सौगात अब स्वाद और सेहत दोनों का नया प्रतीक बनती जा रही है.