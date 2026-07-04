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दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान

राजस्थान की शान दूधिया सफेद नुकरा घोड़े को अब वैज्ञानिक पहचान दिलाने की पहल शुरू हो गई है. बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इस नस्ल के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, इसके तहत देशभर में मौजूद नुकरा घोड़ों की शारीरिक बनावट, रंग, स्वभाव का अध्ययन किया जा रहा है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byRounak vyas
Published: Jul 04, 2026, 07:43 PM|Updated: Jul 04, 2026, 07:43 PM
दूधिया सफेद, शाही चाल... अब बीकानेर के नुकरा घोड़े को मिलेगा दुनिया भर में वैज्ञानिक पहचान
Image Credit: Bikaner NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bikaner News: राजस्थान की शान, शादियों की रौनक और अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर नुकरा घोड़ा. अब वैज्ञानिक पहचान की ओर बढ़ रहा है.

बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने इस खास नस्ल के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अगर यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो नुकरा घोड़े को देशभर में एक अलग और आधिकारिक नस्ल के रूप में मान्यता मिल जाएगी.

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दूधिया सफेद रंग, शाही चाल और राजस्थानी संस्कृति की पहचान
ये है नुकरा घोड़ा, जो वर्षों से अपनी खूबसूरती और विशिष्टता के लिए जाना जाता है. अब इस नस्ल को वैज्ञानिक पहचान दिलाने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है. बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने नुकरा नस्ल के वैज्ञानिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए देशभर में मौजूद नुकरा घोड़ों का डेटा जुटाया जा रहा है. वैज्ञानिक उनकी शारीरिक बनावट, रंग, स्वभाव और आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे.

नुकरा घोड़े का रंग - दूधिया सफेद

वैज्ञानिकों के अनुसार, नुकरा घोड़े की सबसे बड़ी पहचान उसका पूरी तरह दूधिया सफेद रंग है. इसके साथ ही गुलाबी नाक, हल्की आंखें, संतुलित शरीर और तेज रफ्तार इसे अन्य नस्लों से अलग बनाती है. इसकी ऊंचाई सामान्यत 160 से 170 सेंटीमीटर तक होती है और शरीर पर केवल एक छोटा काला निशान होने की संभावना रहती है.

देशभर में इस समय करीब 15 हजार नुकरा घोड़े होने का अनुमान है. सबसे अधिक लगभग छह हजार घोड़े पंजाब में हैं, जबकि राजस्थान में करीब तीन हजार नुकरा घोड़े पाए जाते हैं. बीकानेर जिले में ही इनकी संख्या लगभग 200 बताई जा रही है.

संरक्षण, प्रजनन और गुणवत्ता सुधार

वैज्ञानिकों कि कहना है कि नुकरा नस्ल के वैज्ञानिक सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है. अब पंजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. इससे इस नस्ल के संरक्षण और संवर्धन को नई दिशा मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद नुकरा घोड़ों के संरक्षण, प्रजनन और गुणवत्ता सुधार के लिए नई योजनाएं तैयार की जा सकेंगी. इससे न केवल इस दुर्लभ नस्ल का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, बल्कि घोड़ा पालकों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा.

राजस्थानी संस्कृति की पहचान माने जाने वाले नुकरा घोड़े को वैज्ञानिक पहचान दिलाने की यह पहल सिर्फ एक नस्ल का पंजीकरण नहीं, बल्कि हमारी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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