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बीकानेर PBM अस्पताल से आई राहत की खबर, एक और प्रसूता हुई डिस्चार्ज

Bikaner News: बीकानेर के PBM अस्पताल में ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राहत भरी खबर सामने आई है. अस्पताल में भर्ती मरीज राहिला को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byRounak vyas
Published: Jun 17, 2026, 08:41 PM|Updated: Jun 17, 2026, 08:41 PM
बीकानेर PBM अस्पताल से आई राहत की खबर, एक और प्रसूता हुई डिस्चार्ज
Image Credit: Bikaner News

Bikaner News: राजस्थान के बीकानेर जिले में पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले के बीच राहत की खबर सामने आई है. अस्पताल में भर्ती मरीज राहिला को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

एक अन्य प्रसूता को अस्पताल से मिली छुट्टी

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इससे पहले भी एक अन्य प्रसूता को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. हालांकि दो मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पीबीएम अस्पताल में पिछले दिनों प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में लगातार चिकित्सकीय निगरानी और उपचार जारी है.

इसी बीच अस्पताल प्रशासन ने राहत भरी जानकारी देते हुए बताया कि मरीज राहिला की हालत में पर्याप्त सुधार होने के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार इससे पहले भी एक अन्य प्रसूता को छुट्टी दी जा चुकी है. इस तरह अब तक कुल छह मरीजों में से दो को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है. वहीं, दो अन्य मरीजों की सेहत में भी लगातार सुधार हो रहा है और चिकित्सकों को उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

हालांकि दो प्रसूताओं की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है. दोनों का उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में किया जा रहा है. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है और उन्हें हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

6 प्रसूताओं की बिगड़ी थी तबीयत

बता दें कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में सभी मरीजों को आईसीयू में भर्ती कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी थी, उनमें से अधिकांश को 'हाई-रिस्क' श्रेणी में अन्य क्षेत्रों से यहां रेफर किया गया था.

इस मामले को लेकर राज्य में खासा राजनीतिक उबाल है. विपक्ष और संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं और सरकार से दोषी चिकित्सकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी अस्पताल पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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