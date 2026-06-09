/बीकानेर से खौफनाक खबर, PBM अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल, 1 वेंटिलेटर पर!

Bikaner News: बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से एक गंभीर मामला सामने आया है. संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की जानकारी मिली है. सभी महिलाओं को आईसीयू में भर्ती कर डायलिसिस पर रखा गया है. इनमें एक 20 वर्षीय महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका उपचार वेंटिलेटर पर चल रहा है.

डिलीवरी के 10 से 15 दिन बाद बढ़ीं जटिलताएं

जानकारी के अनुसार इन महिलाओं की डिलीवरी 10 से 15 दिन पहले हुई थी. इसके बाद उनमें यूरिन रुकना, प्लेटलेट्स की कमी, गंभीर संक्रमण और एक्यूट किडनी इंजरी जैसी समस्याएं सामने आईं. कुछ मरीजों में मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन के लक्षण भी पाए गए हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है.

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अस्पताल प्रशासन ने बनाई जांच कमेटी

मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. अस्पताल अधीक्षक डॉ. घीया ने बताया कि सभी मामलों की गहन जांच की जा रही है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक कमेटी गठित की गई है. उनका कहना है कि अधिकांश मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, जबकि एक गंभीर मरीज पहले से अन्य अंगों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रही है.

एसपी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा के अनुसार एक्यूट किडनी इंजरी के कई संभावित कारण हो सकते हैं और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

परिजनों ने उठाए सवाल

दूसरी ओर मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती कराते समय महिलाओं को ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं थी. अब उन्हें किडनी फेल होने और गंभीर संक्रमण की जानकारी दी जा रही है. परिजनों का आरोप है कि मरीजों की वास्तविक स्थिति के बारे में उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है.

प्रमुख मरीजों की स्थिति

तारा देवी (27) में एक्यूट किडनी इंजरी, खून की कमी, फेफड़ों के बाहर पानी भरना और पोटेशियम बढ़ने की समस्या है.

शारदा (26) एक्यूट किडनी इंजरी, प्लेटलेट्स की गंभीर कमी और खून के थक्के नहीं बनने की समस्या से जूझ रही हैं.

राहिला (19) में डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग, संक्रमण, प्लेटलेट्स की कमी, एक्यूट किडनी इंजरी और मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन के लक्षण हैं.

इमरती (20) गंभीर संक्रमण, मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन और एक्यूट किडनी इंजरी से पीड़ित हैं.

प्रीति (20) में हाई बीपी के बाद जटिलताएं, दौरे पड़ना, किडनी इंजरी, खून की कमी और हेल्प सिंड्रोम की आशंका जताई गई है.

जांच रिपोर्ट पर टिकी निगाहें

एक ही अस्पताल में डिलीवरी के बाद कई प्रसूताओं में गंभीर जटिलताएं सामने आने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. हालांकि अस्पताल प्रशासन फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहा है और जांच जारी है. अब सभी की नजर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि इन मामलों के पीछे चिकित्सकीय जटिलताएं थीं या कहीं कोई चूक भी हुई है.