बीकानेर के PBM अस्पताल में बड़ी लापरवाही! कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप

Bikaner News: बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम (प्रिंस बीकानेर मेडिकल कॉलेज) अस्पताल से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. पीबीएम के कैंसर अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिए जाने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं और मरीज के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

परिजनों का आरोप है कि महिला को जब ब्लड चढ़ाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. मरीज की हालत में आए बदलाव के बाद आनन-फानन में नर्सिंग स्टाफ को ब्लड चढ़ाने में हुई गलती का पता चला, जिसके बाद तुरंत ब्लड चढ़ाना रोका गया. परिजनों का कहना है कि तब तक महिला को काफी मात्रा में ब्लड चढ़ाया जा चुका था. इस लापरवाही से महिला की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप

मरीज के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अगर महिला की हालत और बिगड़ती है या उसकी जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.

मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता

घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता वेद व्यास मौके पर पहुंचे. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली और पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा से बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया. भाजपा नेता ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.



इतनी बड़ी लापरवाही पर फूटा गुस्सा

वहीं, स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि पीबीएम जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब मामला कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित मरीज से जुड़ा हो.

पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने लिया जायजा

घटना के बाद पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्राचार्य ने यह भी आश्वासन दिया कि मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

फिलहाल महिला मरीज का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

