Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बीकानेर के PBM अस्पताल में बड़ी लापरवाही! कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप

Bikaner News: राजस्थान में बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम में एक मरीज के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अगर महिला की हालत और बिगड़ती है या उसकी जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rounak vyas
Published: Dec 18, 2025, 08:24 AM IST | Updated: Dec 18, 2025, 08:24 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में सोना-चांदी ने मारी तगड़ी छलांग! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का बड़ा अपडेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: शादी सीजन में सोना-चांदी ने मारी तगड़ी छलांग! पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार का बड़ा अपडेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शुरू होने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, 23 दिसंबर के बाद बदलेगा पूरा मौसम!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शुरू होने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, 23 दिसंबर के बाद बदलेगा पूरा मौसम!

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी ग्वार फली की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Rajasthani Guar Fali ki sabzi

ऐसे बनाएं घर पर राजस्थानी ग्वार फली की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदें

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी
8 Photos
Rajasthan Congress Protest

बीजेपी मुख्यालय के घेराव की कोशिश रही नाकाम, डोटासरा, जूली समेत कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी

बीकानेर के PBM अस्पताल में बड़ी लापरवाही! कैंसर मरीज को गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप

Bikaner News: बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम (प्रिंस बीकानेर मेडिकल कॉलेज) अस्पताल से एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. पीबीएम के कैंसर अस्पताल में भर्ती एक महिला मरीज को गलत ब्लड चढ़ा दिए जाने का आरोप लगा है. इस घटना के बाद अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं और मरीज के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

परिजनों का आरोप है कि महिला को जब ब्लड चढ़ाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. मरीज की हालत में आए बदलाव के बाद आनन-फानन में नर्सिंग स्टाफ को ब्लड चढ़ाने में हुई गलती का पता चला, जिसके बाद तुरंत ब्लड चढ़ाना रोका गया. परिजनों का कहना है कि तब तक महिला को काफी मात्रा में ब्लड चढ़ाया जा चुका था. इस लापरवाही से महिला की जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया है.

नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप
मरीज के परिजनों ने नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि अगर महिला की हालत और बिगड़ती है या उसकी जान चली जाती है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता
घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता वेद व्यास मौके पर पहुंचे. उन्होंने अस्पताल प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली और पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा से बातचीत कर स्थिति से अवगत कराया. भाजपा नेता ने मामले को गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.


इतनी बड़ी लापरवाही पर फूटा गुस्सा
वहीं, स्थानीय लोगों ने भी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि पीबीएम जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है, खासकर तब जब मामला कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित मरीज से जुड़ा हो.

पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने लिया जायजा
घटना के बाद पीबीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र वर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जा रही है. जांच पूरी होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. प्राचार्य ने यह भी आश्वासन दिया कि मरीज को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.

फिलहाल महिला मरीज का इलाज जारी है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bikaner Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news