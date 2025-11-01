बीकानेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो बदमाश अवैध पिस्टल और कारतूस समेत गिरफ्तार

Rajasthan News: बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में, एसपी कावेंद्र सागर के निर्देशन में, दो आदतन बदमाशों को अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. नापासर से हिस्ट्रीशीटर रामस्वरूप (12 केस) और JNVC से आकाश (2 केस) पकड़े गए.
Bikaner Crime News: अपराध पर लगाम कसते हुए बीकानेर पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में दो आदतन बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर के निर्देशन में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया.
पुलिस अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के इनपुट पर लगातार धरपकड़ कर रही है. यह कार्रवाई एएसपी सौरभ तिवारी के नेतृत्व में की गई.
पहली कार्रवाई: नापासर थाना क्षेत्र
पुलिस थाना नापासर ने हिस्ट्रीशीटर (HS) रामस्वरूप गाट को अवैध देसी पिस्टल के साथ पकड़ा.बता दें कि रामस्वरूप गाट को अवैध देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया.जिस पर पूर्व में 12 अलग-अलग आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.वह लंबे समय से मारपीट के एक प्रकरण में भी वांछित चल रहा था.इस कार्रवाई को थानाधिकारी सुरेन्द्र पचार ने अंजाम दिया.
दूसरी कार्रवाई: JNVC थाना क्षेत्र
एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई में, पुलिस थाना JNVC ने बदमाश आकाश को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा.जहां आकाश को एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है.जिस पर पूर्व में 2 आपराधिक केस दर्ज हैं. इस धरपकड़ में थानाधिकारी विजेंद्र सिला और ASI दीपक यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही.
बीकानेर पुलिस की इस लगातार कार्रवाई से अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों में हड़कंप मच गया है, और पुलिस ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
